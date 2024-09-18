18 сентября 2024, 05:24

Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от коронавируса

РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, владельцем которого является жена экс-главы петербургского предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Арест наложили на две квартиры в ЖК бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них - это пентхаус на последнем этаже 41-этажного здания. Его площадь составляет 168,70 квадратных метров. Средняя цена аналогичного жилья около 40 миллионов рублей.

Самого Маковского отправили в следственный изолятор еще в декабре прошлого года. По данным следователей, когда он был директором ФГУП СПбНИИВС, то пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки. Под арест попали две его квартиры в Одинцовском районе Московской области.

Уголовное дело Суд Коррупция Аресты Заводы Коронавирус в России и в мире Москва Квартиры
17 сентября 2024, 14:57
Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях
РИА «Новости»
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В Выборге задержали квир-блогера*, который признался в убийстве активиста и показывал его тело в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В убийстве блогер признался еще в социальных сетях, но спустя время удалил посты. По данным авторов статьи, в своем аккаунте он показывал последствия расправы и спрашивал советы у подписчиков. Также блогер звонил с телефона убитого и транслировал его изуродованное тело.

Квир-блогер* заказал такси из Санкт-Петербурга в Выборг, в котором планировал свести счеты с жизнью. Но вместо этого пришел в отделение полиции с повинной.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , он нанес жертве не менее 20 ножевых ранений. Квир-блогер* считал себя женщиной и убил жертву якобы в момент попытки изнасилования. Общаясь в Сети с подписчиками, он планировал обратиться к правозащитным организациям, чтобы те помогли ему уехать из России.

Накануне подросток в челябинской школе набросился на одноклассников с молотком. Пострадали пять человек, одной из девочек он проломил череп.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Санкт-Петербург Убийства Соцсети Блогеры Полиция
17 сентября 2024, 08:49
Задержание банды черных наркологов в Красноярском крае сняли на видео
Пресс-служба МВД
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Правоохранители задержали в Красноярском крае девять членов группировки, подпольно занимавшейся выводом пациентов из абстинентного синдрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, члены банды черных наркологов за деньги ставили клиентам капельницы с психотропными препаратами. В результате от инъекций погибли три пациента. Группировка работала в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.

МВД опубликовало видеозапись с задержанием подозреваемых. Во время обысков полиция изъяла документы и медицинские препараты.

«Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», - отметила Волк.

Ранее из-за антипохмельной капельницы умер житель Москвы. Супруга ушедшего в запой мужчины обратилась за помощью в частную наркологическую клинику.

Ее сотрудники поставили пациенту капельницу с неизвестным раствором, после которой его сердце остановилось.

Наркотики Задержания Видео Полиция Красноярский край
17 сентября 2024, 08:39
Раскрыты подробности задержания Пашаева
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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержал Военный следственный комитет, так как подозреваемый является действующим военнослужащим ВС России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пашаев заключил контракт с Минобороны и служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР. Туда же изначально определили мужа «королевы марафонов», бизнесмена Алексея Блиновского.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября. Против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, Пашаев обещал за крупную сумму освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности.

В зоне СВО экс-адвокат получил ранение в результате атаки украинского дрона. Взрывная волна отбросила Пашаева, при падении он повредил поясницу. Теперь он не может нормально ходить.

Также Пашаев лечился после тяжелой контузии. Врачи назначали ему капельницу, таблетки и уколы.

Уголовное дело Адвокаты Военные Армия Следственный комитет России
17 сентября 2024, 08:00
Три пациента погибли от капельниц в Красноярском крае
Пресс-служба Следственного комитета
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Девять человек задержали в Красноярском крае после смерти троих пациентов от капельниц. Погибшие страдали от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По данным следователей, группировка незаконно оказывала медицинские услуги на территории региона. Подозреваемые предлагали за деньги выводить пациентов из абстинентного синдрома. Для этого предполагаемые преступники использовали капельницы с психотропными препаратами.

Жертвами злоумышленников стали три человека. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и медицинские препараты.

«В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности», - добавили в СК.

На прошлой неделе житель Москвы умер после антипохмельной капельницы , которую ему поставили сотрудники частной клиники. К врачам обратилась супруга погибшего.

Преступления Врачи Красноярский край

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