Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от коронавируса

Арест наложили на две квартиры в ЖК бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них - это пентхаус на последнем этаже 41-этажного здания. Его площадь составляет 168,70 квадратных метров. Средняя цена аналогичного жилья около 40 миллионов рублей.

Самого Маковского отправили в следственный изолятор еще в декабре прошлого года. По данным следователей, когда он был директором ФГУП СПбНИИВС, то пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки. Под арест попали две его квартиры в Одинцовском районе Московской области.