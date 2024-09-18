18 сентября 2024, 17:10

Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Московский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», - заявили в СК.

Экс-адвоката задержали в Москве 17 сентября по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, экс-адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену Елену от уголовной ответственности. Супруг блогера согласился, и Пашаев получил от него крупную сумму денег во время встречи.

В августе блогеру Елене Блиновской суд продлил срок содержания под стражей до 2 февраля 2025 года.

Уголовное дело Суд Мошенничество Следственный комитет России Эльман Пашаев Елена Блиновская
18 сентября 2024, 13:55
Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до семи
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
При стрельбе у офиса компании Wildberries в Москве пострадали минимум семь человек, в том числе трое полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он уточнил, что задержали уже девятерых участников конфликта.

Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил , что на него попытались напасть. По словам бизнесмена, он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов, но на него напали охранники и неизвестные люди. После этого началась стрельба.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries сообщила , что Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис вместе с собственной охраной, поэтому правоохранительным органам пришлось принять меры.

В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что к нему приехал Бакальчук и попросил о помощи. Бизнесмен рассказал, что компанию пытаются захватить рейдеры, которые оградили его от жены.

Сама Татьяна Бакальчук позже заявила, что подает на развод с мужем , а изменения в фирме, в частности объединение с компанией Russ, с ним согласовывали.

Стрельба Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 09:50
Женскую террористическую ячейку накрыли в Татарстане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность женской ячейки международной террористической организации в Татарстане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Представители организации вербовали в свои ряды россиян. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».

Сотрудники ФСБ провели обыски жилья представителей ячейки, изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - заявили в ФСБ.

В понедельник сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Мужчину арестовали.

Терроризм Татарстан ФСБ
18 сентября 2024, 05:24
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от коронавируса
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, владельцем которого является жена экс-главы петербургского предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Арест наложили на две квартиры в ЖК бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них - это пентхаус на последнем этаже 41-этажного здания. Его площадь составляет 168,70 квадратных метров. Средняя цена аналогичного жилья около 40 миллионов рублей.

Самого Маковского отправили в следственный изолятор еще в декабре прошлого года. По данным следователей, когда он был директором ФГУП СПбНИИВС, то пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки. Под арест попали две его квартиры в Одинцовском районе Московской области.

Уголовное дело Суд Коррупция Аресты Заводы Коронавирус в России и в мире Москва Квартиры
17 сентября 2024, 14:57
Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Выборге задержали квир-блогера*, который признался в убийстве активиста и показывал его тело в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В убийстве блогер признался еще в социальных сетях, но спустя время удалил посты. По данным авторов статьи, в своем аккаунте он показывал последствия расправы и спрашивал советы у подписчиков. Также блогер звонил с телефона убитого и транслировал его изуродованное тело.

Квир-блогер* заказал такси из Санкт-Петербурга в Выборг, в котором планировал свести счеты с жизнью. Но вместо этого пришел в отделение полиции с повинной.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , он нанес жертве не менее 20 ножевых ранений. Квир-блогер* считал себя женщиной и убил жертву якобы в момент попытки изнасилования. Общаясь в Сети с подписчиками, он планировал обратиться к правозащитным организациям, чтобы те помогли ему уехать из России.

Накануне подросток в челябинской школе набросился на одноклассников с молотком. Пострадали пять человек, одной из девочек он проломил череп.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Санкт-Петербург Убийства Соцсети Блогеры Полиция

Новости по теме