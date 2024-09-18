Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября

«Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», - заявили в СК.

Экс-адвоката задержали в Москве 17 сентября по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, экс-адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену Елену от уголовной ответственности. Супруг блогера согласился, и Пашаев получил от него крупную сумму денег во время встречи.

В августе блогеру Елене Блиновской суд продлил срок содержания под стражей до 2 февраля 2025 года.