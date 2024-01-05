Суд арестовал одного из участников драки с участником СВО в Челябинске

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Мужчину задержали 3 января. В соответствии с собранными доказательствами ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двум участникам потасовки, однако суд ограничился домашним арестом. Органы прокуратуры уже обжаловали это постановление.

Конфликт, в котором пострадал участник СВО, произошел в Челябинске в новогоднюю ночь, военных атаковали палками. Полицейские в рамках расследования дела задержали пять человек.