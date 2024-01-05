05 января 2024, 12:58

Суд арестовал одного из участников драки с участником СВО в Челябинске

РИА «Новости»
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Суд в Челябинске по ходатайству следователя отправил под стражу одного из участников драки с участником специальной операции в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Мужчину задержали 3 января. В соответствии с собранными доказательствами ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двум участникам потасовки, однако суд ограничился домашним арестом. Органы прокуратуры уже обжаловали это постановление.

Конфликт, в котором пострадал участник СВО, произошел в Челябинске в новогоднюю ночь, военных атаковали палками. Полицейские в рамках расследования дела задержали пять человек.

Драки Суд Мигранты Военные Челябинск
05 января 2024, 10:59
СК заведет дело по факту драки с участием мигрантов в Подмосковье
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из заведений в Подмосковье, уточнили в СК, иностранцы нанесли телесные повреждения мужчине.

«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также доложить об установленных обстоятельствах», - заявили в пресс-службе.

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил ход следствия под свой контроль.

В первый день нового года полицейские в Челябинске задержали трех мигрантов, которых заподозрили в нападении на участников СВО в Советском районе города. В распоряжении «360» появилось видео потасовки.

Драки Мигранты Россия Следственный комитет России
05 января 2024, 01:10
Студент-инвалид умер после удара в челюсть на Кубани
РИА «Новости»
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Студент Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа умер после удара в челюсть. Молодой человек был инвалидом и перенес шунтирование головного мозга. СК РФ возбудил уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

Вечером 1 января между несколькими молодыми людьми возник конфликт. Один из его участников ударил другого, и тот не смог встать самостоятельно. Ударивший и его друзья положили пострадавшего на скамейку, но вскоре обнаружили, что он не дышит. После этого компания быстро ушла.

Тело молодого человека нашли около магазина на улице Ильская в станице Северская. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их данным, семья парня на учете не состоит.

В Екатеринбурге суд отправил мужчину в СИЗО после того, как он накинулся на жителя города с ножом. Нападение произошло в торговом центре. Вначале мужчины спорили, а потом один из них ударил второго ножом. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. Пострадавший умер из-за травмы, несовместимой с жизнью.

Уголовное дело Суд СК РФ Мужчины Студенты
04 января 2024, 20:45
Готовивших теракт по заданию Украины подростков задержали в Ярославской области
РИА «Новости»
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Двух подростков задержали по подозрению в подготовке теракта около здания военного суда в Ярославской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, школьники 15 и 16 лет приехали 1 января на улицу Карла Либнехта, чтобы осмотреть здание суда. Там же они продумали пути отхода.

На следующий день подростки купили горючую жидкость, баллончики с газом, газовую горелку и другие необходимые для совершения теракта элементы. Завершить задуманное им не удалось. Юношей задержали сотрудники спецслужб.

Позже у одного из них в телефоне обнаружили переписки с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины. В ближайшее время суд изберет подросткам меру пресечения.

В Сызрани арестовали 15-летнего ученика местной школы в рамках расследования уголовного дела о теракте.

Юношу заподозрили в подготовке поджога своего учебного заведения.

Терроризм Школьники
04 января 2024, 05:45
Полиция завела дело на пьяного москвича, сломавшего руку бортпроводнику
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Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва — Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что москвич пил алкоголь в самолете, после чего матерился и вел себя вызывающе. Он конфликтовал с другими пассажирами, после чего бортпроводник сделал ему замечание. Тогда мужчина устроил потасовку и сломал бортпроводнику кисть.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что большую часть полета пассажир сел себя спокойно, но потом начал требовать бутылку коньяка. Когда он не получил желаемого, то накинулся на сотрудника авиакомпании.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва - Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.

Уголовное дело Самолеты Россия Мужчины Машины Полиция

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