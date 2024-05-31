Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

Подозреваемый рассказал на допросе, что это он зарезал женщину в храме Петра и Павла, но не смог объяснить причину своего поступка. Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая. Работницу трапезной 13 раз ударили ножом.

Источник 360.ru рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина является уроженцем Харькова. Он отучился в техникуме медицинского оборудования и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.