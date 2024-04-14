14 апреля 2024, 15:37

Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелкове мужчину

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Суд в Щелкове отправил под арест мужчину, обвиняемого в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

«По ходатайству следствия суд избрал в отношении жителя поселка Монино меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи провели с обвиняемым ряд следственных действий, в том числе опознание. Специалисты назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и химическую экспертизы.

Вечером 10 апреля в Монине мужчина напал на молодую девушку и женщину и облил их ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ожогами лица, а девушка почти не пострадала. СК публиковал кадры допроса фигуранта.

Суд Больницы Мужчины Следственный комитет России
14 апреля 2024, 12:58
Блогеру Портнягину изберут меру пресечения 15 апреля
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Суд изберет автору YouTube-канала «Трансформатор» и предпринимателю Дмитрию Портнягину меру пресечения в ближайший понедельник, 15 апреля. Бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий его интересы адвокат Михаил Мушаилов.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный полностью признал свою вину и погасил задолженность вместе с накопившимися штрафами в минувшую пятницу, 12 апреля «Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера», - заявил Мушаилов.

Погашение задолженности Портнягина подтвердил подмосковный главк СК. В ведомстве заявили, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных денежных средств завели против предпринимателя и его супруги.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы пара не заплатила налоги на 124 миллиона рублей, из которых 91 миллион вывели на счета неизвестных фирм. По долгу накопились штрафы в 64 миллиона рублей.

Весь ущерб подозреваемые оперативно возместили.

Сам Портнягин заявлял, что основной долг погасил еще в 2022 году, а решение о штрафе обжаловал в арбитражном суде. Но после заведения уголовного дела погасил всю задолженность.

Штрафы Уголовное дело Суд Налоги Блогеры
14 апреля 2024, 04:16
В Волгодонске подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшева
Freepik
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В Ростовской области неизвестный облил чем-то, а после поджег припаркованный автомобиль известного боксера и депутата Волгодонской городской Думы Дмитрия Кудряшева. Спортсмен поделился подробностями происшествия с «Известиями».

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, Дмитрий Александрович, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», - сообщил боксер.

По его словам, он припарковал свой BMW X7 рядом со спортивным залом. Злоумышленник поджег его машину, когда он уже закончил тренировку и сидел в раздевалке. Кудряшов добавил, что поджигатель знал, что в пятницу он будет находиться в спортзале.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовало информагентство «Блокнот Волгодонска». На кадрах видно, как неизвестный поджег машину спортсмена, а потом скрылся с места преступления.

Правоохранители уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело после попытки поджога правительственного здания. Сотрудники ФСБ и Росгвардии оперативно задержали злоумышленника, которым оказался 24-летний житель Владимира.

Спортсмены Поджоги Бокс Машины Полиция
14 апреля 2024, 00:08
Брат погибшей Салтанат Нукеновой рассказал, от кого узнал о ее гибели
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Брат погибшей жены экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Алибек признался, что узнал о смерти своей родственницы, Салтанат Нукеновой, от ее подруги. Подробностями он поделился с «Известиями».

По его словам, ему позвонила подруга сестры, которая стала спрашивать о том, где сейчас находится Салтанат. Позже она скинула ему сообщение, что Бишимбаев ее убил.

«Поехал к ней. Звонил, не дозвонился. Потом уже, когда я не достучался, когда к ней домой приехал и позвонил в полицию, сообщил, что получил такое сообщение», - сообщил Алибек.

Мужчина признался, что не хотел верить в смерть сестры. Родителям он все рассказал только после того, как приехал в гастроцентр в ресторан, где она была забита насмерть.

По словам Алибека, нужно изменить общественное сознание, чтобы женщины не боялись признаться, что мужья их бьют. Если говорить о его сестре, то один раз она уже пыталась уйти от мужа, но он уговорил ее вернуться домой. Салтанат приехала и увидела на кровати в спальне следы измены.

Мужчина также отметил, что уже запустили петицию о принятии закона об ответственности за семейное и бытовое насилие.

Бывший чиновник забил свою жену до смерти, но свою вину в суде не признал, заявив, что причиной ее гибели стало падение с высоты собственного роста. При этом по делу погибшей Салтанат Нукеновой появились новые подробности благодаря исследованиям Алматинского института судебных экспертиз.

Казахстан Убийства Женщины Избиения
13 апреля 2024, 14:17
Появились кадры допроса подозреваемого в нападении с кислотой на жительниц Щелкова
Пресс-служба Следственного комитета
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Задержанного по подозрению в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелкова допросили подмосковные следователи. Пресс-служба областного главка СК опубликовала видео беседы.

Подозреваемому сообщили, что его задержали в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса. Мужчина протестовать не стал и согласился с решением.

В пресс-службе СК заявили, что обвинение задержанному предъявят в ближайшее время. В воскресенье, 14 апреля, следователи обратятся в суд для ареста подозреваемого.

Нападение на молодую девушку и женщину в Монине произошло вечером 10 апреля. К обеим пострадавшим со спины подкрался неизвестный и облил их едкой ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину с химическими ожогами лица и тела госпитализировали.

Девочка-подросток пострадала несильно - ее защитила одежда, а злоумышленника спугнули очевидцы. По словам матери пострадавшей, местные жители опознали нападавшего.

После нападений на жительниц Монина следователи завели уголовное дело о хулиганстве , подозреваемым по которому проходит задержанный мужчина. О нем известно, что это житель поселка 1992 года рождения.

Задержанного по подозрению в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелкова допросили подмосковные следователи.

Пресс-служба областного главка СК опубликовала видео беседы.

Уголовное дело Видео Женщины Щелково Следственный комитет России

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