Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелкове мужчину

Суд изберет автору YouTube-канала «Трансформатор» и предпринимателю Дмитрию Портнягину меру пресечения в ближайший понедельник, 15 апреля. Бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий его интересы адвокат Михаил Мушаилов.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный полностью признал свою вину и погасил задолженность вместе с накопившимися штрафами в минувшую пятницу, 12 апреля «Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера», - заявил Мушаилов.

Погашение задолженности Портнягина подтвердил подмосковный главк СК. В ведомстве заявили, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных денежных средств завели против предпринимателя и его супруги.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы пара не заплатила налоги на 124 миллиона рублей, из которых 91 миллион вывели на счета неизвестных фирм. По долгу накопились штрафы в 64 миллиона рублей.

Весь ущерб подозреваемые оперативно возместили.

Сам Портнягин заявлял, что основной долг погасил еще в 2022 году, а решение о штрафе обжаловал в арбитражном суде. Но после заведения уголовного дела погасил всю задолженность.