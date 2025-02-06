06 февраля 2025, 20:14

Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов в Новой Москве

Читайте нас в: Google Новости

Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов на улице Героя России Чернышева в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 29-летнего мужчину, сбившего трех пешеходов», сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Мужчина признал вину и заявил, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

ДТП произошло 4 февраля. Управляя автомобилем Tank 500, водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов. В результате две женщины скончались на месте, третью госпитализировали в тяжелом состоянии.

Суд ДТП Мужчины Москва
06 февраля 2025, 15:53
Квартиру, где, предположительно, убили бывшего мэра Самары, опечатали 4 февраля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Квартиру в Самаре, в которой, предположительно, убили бывшего мэра Виктора Тархова и его жену, опечатали еще 4 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости».

О гибели бывшего градоначальника стало известно накануне. По подозрению в убийстве задержали его внучку , рассылавшую от имени деда сообщения, что он уехал по семейным делам в Москву и она будет отвечать на все вопросы за него. Ее отправили под стражу на два месяца. При этом найти тела до сих пор не удалось.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы, где рассказал, что мужчина уже месяц не выходит на связь. После проверки ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве, расследованием занимаются СК и полиция.

Уголовное дело Убийства Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
06 февраля 2025, 12:03
Житель Челябинска пожаловался Бастрыкину на смерть сына-младенца
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Житель Челябинской области выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына, который мог умереть из-за халатности врачей. В связи с этим Бастрыкин вновь потребовал доложить ему о ходе расследования.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года жительница Челябинской области родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца, но тот умер.

«Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался», - отметили в информцентре.

СК возбудил уголовное дело о смерти ребенка в декабре 2022 года. Через два года судебные медэксперты обнаружили в теле младенца вместо внутренних органов ветошь. Родители ребенка выразили недовольство в связи с тем, как именно ведется расследование.

Дети Врачи Челябинск Следственный комитет России
06 февраля 2025, 11:57
Любители выпечки из Питера взломали приложение пекарни, чтобы бесплатно получить булочки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестные взломали приложение пекарни в Санкт-Петербурге и бесплатно получили там выпечку. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, необычная кража хлебобулочных изделий произошла накануне в пекарне на Московском проспекте.

Руководитель заведения рассказал, что неустановленные клиенты взломали мобильное приложение точки общественного питания и смогли оформить заказы, не оплачивая их. После этого любители свежей выпечки приходили в пекарню и забирали свой заказ. Спустя время оказывалось, что оплаты за блюда не было а из заведения вынесли пироги, хлеб и слойки общей стоимостью восемь с половиной тысяч рублей.

Ранее в Москве из-за многомиллионых убытков закрылся ресторан в центре Москвы, который принадлежал дочери Валерия Меладзе. Софья открыла заведение средиземноморской кухни Omela на Остоженке в начале 2022 года.

Год спустя девушка сменила трех шеф-поваров, но спасти бизнес это не помогло, его убыток составил 30 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Преступления Питание Полиция
06 февраля 2025, 09:45
Против пьяной астраханки, устроившей «голую» поездку по городу, возбудили дело
Читайте нас в: Google Новости
Астраханка, прокатившаяся в полуголом виде у всех на виду, извинилась перед горожанами за свое поведение. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, сообщила пресс-служба Астраханской полиции.

«Находясь на заднем сидении своего автомобиля, полуобнаженная астраханка вылезла из люка на крыше авто и так передвигалась по дороге в центре города», - пояснили в ведомстве.

Она объяснила свой поступок алкогольным опьянением. Водитель, который ее вез, был трезвым. Против задержанной возбудили административное дело о хулиганстве.

Ранее в Барнауле голая девушка осквернила памятник Великой Отечественной войны. На монументе был установлен танк Т-34. Вандалка в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску. Против нее возбудили уголовное дело, теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело Женщины Дороги Водители Полиция Танки

Новости по теме