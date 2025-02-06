Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов в Новой Москве

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«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 29-летнего мужчину, сбившего трех пешеходов», сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Мужчина признал вину и заявил, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

ДТП произошло 4 февраля. Управляя автомобилем Tank 500, водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов. В результате две женщины скончались на месте, третью госпитализировали в тяжелом состоянии.