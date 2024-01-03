Суд арестовал мужчину, который пырнул ножом прохожего в Екатеринбурге

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«В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 февраля 2024 года», - заявили в инстанции.

Между двумя мужчинами 31 декабря возле одного из торговых центров произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом.

Полицейские оперативно задержали 24-летнего подозреваемого, погибшим оказался молодой человек 1997 года рождения.

В воскресенье, 31 декабря, убийство в общественном месте произошло в Лондоне. Ученик школы вместе с друзьями стоял на площади и дожидался праздничного салюта, когда ему нанесли несколько ударов ножом.

Полицейским для оказания помощи пришлось пробираться через огромную толпу, однако 16-летний подросток умер до приезда врачей.