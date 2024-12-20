Суд арестовал машиниста поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском

В Санкт-Петербурге отсидевший педофил признался, что приставал к девочке в аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В 2017 году 50-летнего Дмитрия Зименкова приговорили к восьми годам колонии за преступление сексуального характера в отношении ребенка. В феврале этого года он вышел на свободу. Однако во время проверки полицейские узнали об еще одном преступлении Зименкова - 10 лет назад он приставал к девочке в аквапарке.

В итоге возбудили новое уголовное дело. Мужчину задержали.

«[Задержан] за то, что в 2014–2015 году в аквапарке приставал к девочке. [Познакомился] через ее маму, мы вместе работали в магазине», - сказал он полицейским.

Зименков признал вину и сознался в содеянном. Также в его доме провели обыск, в ходе которого забрали два мобильника, системный блок и запрещенные фото с участием детей.

Ранее мужчину, решившего изнасиловать семилетнюю девочку, посадили на 20 лет в Саратовской области. Злоумышленник попытался надругаться над ребенком в лесу, но прохожие задержали его и вызвали полицейских.