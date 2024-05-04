Суд арестовал главаря секты «Фалуньгун»

Женщину заключили под стражу на один месяц и 25 суток - до 27 июня. Миненкову обвиняют в организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

По версии следствия, Миненкова была организатором, а также разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных в стране организаций.

«Применяла различные меры конспирации для общения с членами центра», - указали в пресс-службе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины и ряда лиц, которые незаконно организовали в Москве работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“»**. Правоохранители задержали четырех последователей китайской секты «Фалуньгун»*.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание в ней уделяют именно продлению жизни. Однако обращаться к «нормальной» медицине там отказываются. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

* Запрещенная в России организация, включена Минюстом в реестр нежелательных НПО.

** Признана в России нежелательной организацией.