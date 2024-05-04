04 мая 2024, 16:45

Суд арестовал главаря секты «Фалуньгун»

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Тушинский суд Москвы арестовал лидера китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Женщину заключили под стражу на один месяц и 25 суток - до 27 июня. Миненкову обвиняют в организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

По версии следствия, Миненкова была организатором, а также разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных в стране организаций.

«Применяла различные меры конспирации для общения с членами центра», - указали в пресс-службе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины и ряда лиц, которые незаконно организовали в Москве работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“»**. Правоохранители задержали четырех последователей китайской секты «Фалуньгун»*.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание в ней уделяют именно продлению жизни. Однако обращаться к «нормальной» медицине там отказываются. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

* Запрещенная в России организация, включена Минюстом в реестр нежелательных НПО.

** Признана в России нежелательной организацией.

Убийства Суд Женщины Россия Москва
05 мая 2024, 00:16
Житель Карачаево-Черкессии пытался зарубить топором двух собак
Unsplash
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Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местный житель попытался убить кухонным топором двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию обратилась жительница Черкесска. Она сообщила, что мужчина жестоко обращался с животными во дворе многоквартирного дома на улице Космонавтов.

«В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, <…> используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным», - сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ангарске местный житель получил три года и два месяца лишения свободы за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил щенка с четвертого этажа балкона.

Уголовное дело Собаки Животные Мужчины
04 мая 2024, 21:25
Суд Брянска арестовал подростка по делу о терроризме
Pixabay
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Советский суд Брянска заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Подростка заключили под стражу на два месяца, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Юношу обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

Известно, что 15-летнего подростка завербовали в марте , после чего давали ему поручения. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов региона для украинских кураторов. Противоправные действия выявили сотрудники управления ФСБ по Брянской области. В отношении школьника возбудили уголовное дело.

Заключенные Уголовное дело Суд Терроризм Видео Школьники
04 мая 2024, 19:48
Загадочно пропавшую челябинку нашли мертвой
РИА «Новости»
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В Челябинске завершились поиски 39-летней Анны Сагдеевой, пропавшей при загадочных обстоятельствах полтора месяца назад. Тело женщины обнаружили 4 мая, сообщили в группе во «Вконтакте» «Легион-Спас».

«Найдена. Погибла», - написали волонтеры.

По правилам поисковых отрядов, обстоятельства и причины смерти пропавших не разглашаются.

Женщина бесследно исчезла 17 марта. По данным сайта kp.ru, о ее пропаже заявил в полицию экс-супруг. Он рассказал, что пытался найти жену самостоятельно, но безрезультатно. Поисками занялись активисты, бывший муж оказывал им всяческую помощь.

Жители Челябинска, которые знали семью, рассказали журналистам, что бывшие супруги часто ссорились. Один из конфликтов зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадры попал момент с избиением Сагдеевой ее бывшим мужем. У пары остался совместный ребенок.

Как сообщило издание Ura.ru , правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле найденной челябинки.

Ранее в Тульской области в машине нашли трупы двух мужчин. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Волонтеры Челябинск
04 мая 2024, 12:28
Житель Красногорска до смерти избил пожилого отца
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В Красногорске мужчине предъявили обвинение в причинении смертельных травм своему отцу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Отец и сын поругались на бытовой почве 29 апреля. Во время ссоры мужчина избил пенсионера, тот скончался от множественных травм.

На следующий день обвиняемый нашел тело пожилого отца и самостоятельно вызвал сотрудников полиции. Он рассказал им об обстоятельствах и мотивах преступления.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК.

Подобная история произошла в начале апреля в Волгоградской области. В Киквидзенском районе 55-летний мужчина до смерти избил пожилого отца и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина поссорился с 86-летним папой и впал в ярость.

Красногорск Уголовное дело Суд Преступления Мужчины Полиция

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