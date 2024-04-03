Суд арестовал еще одну фигурантку по делу о торговле детьми в Москве
Преображенский суд Москвы арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Марьят Желихажеву заключили под стражу на 13 суток, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд избрал в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года», - сообщила собеседница агентства.
Желихажеву обвиняют в торговле людьми, в суде не уточнили ее роль в уголовном деле. Дело Желихажевой объединили в одно производство с делом ранее арестованной матерью 15-ти детей Юлией Логиновой.
Ранее суд арестовал подозреваемых в соучастии Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года.