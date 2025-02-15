Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки

Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца — решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», - заявил обвиняемый.

В пресс-службе столичного СК рассказали, что с накачавшим выпечку ртутью для отравления соперника уже провели очные ставки, а также следственные действия на местах преступления.

Сообщения о госпитализации двух отравившихся ртутью мужчин появились в минувшую среду, 12 февраля. По предварительным данным, металл с ядовитыми парами пострадавшие обнаружили в выпечке, которую купили в пекарне на Симферопольском бульваре. С подозрением на отравление их доставили в больницу.

Приступившие к расследованию криминалисты установили, что один из госпитализированных симулирует. Следователи выяснили, что он сам накачал слойки ртутью и скормил их знакомому из-за ревности. После задержания против мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство.

Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца - решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.