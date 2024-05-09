Суд арестовал экс-главу муниципалитета в Свердловской области

«Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», - уточнили в инстанции.

В региональном СУ СК отказались от комментариев. В настоящее время Белоусов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Белоусов возглавлял Каменский район с 2012 года, а полномочия должны были истечь только в 2026 году. Прошлым летом его отправили в отставку по собственному желанию.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски у него на работе и дома. Все это время он находился на свободе.

Бывшему чиновнику вменяют в получении взятки в особо крупном размере - около четырех миллионов людей. Кроме того, семья Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства в районе.

Ранее адвокат замминистра обороны РФ Тимура Иванова Мурад Мусаев сообщил об аресте денежных сумм на счетах его подзащитного и его родителей.