Суд арестовал двух подростков по подозрению в поджоге шин в подъезде в Петербурге

По версии следствия, двое молодых людей, используя автомобильные шины и горючую жидкость, умышленно подожгли шины у входной двери одной из квартир.

«Обвиняемые повредили дверь и дверную коробку, причинив потерпевшему <…> ущерб в размере не менее 150 тысяч рублей», - предали в пресс-службе.

Один их юношей притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. Второй снимал происходящее на видео. Молодых людей обвиняют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как уточнили в пресс-службе, у несовершеннолетних нарушителей могли быть заказчики.

Ранее полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Двое из возможных поджигателей были ранее судимы , они заявили, что раскаиваются в случившимся. Молодые люди признались, что им обещали деньги за совершение преступление. В деле не исключен «украинский след». Расследование продолжается.