Суд арестовал двух новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.

Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Как выяснило издание «Коммерсант» , террористы, напавшие на концертный зал, получили оружие через них. Также установили двух других соучастников Медова и Аушева, их объявили в розыск.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно вербовали в таджикской диаспоре. Наниматели террористов были членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*.

* Запрещенная в России террористическая группировка.