Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении 160 млн рублей у Минпромторга

Тверской районный суд Москвы арестовал двух бизнесменов - 65-летнего Сергея Сорокина и 49-летнего Илью Чипашвили - по делу о хищении у Минпромторга. Им предъявили обвинения в присвоении государственных субсидий на сумму почти в 160 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По версии следствия, с 2020 по 2022 год, когда Чипашвили занимал пост генерального директора ОАО «Научно-производственная фирма „Доломант“», компания использовала субсидии Министерство промышленности и торговли для частичного покрытия расходов, связанных с разработкой и созданием отечественных компьютерных систем.

Однако следователи пришли к выводу, что обязательства по договору с Минпромторгом фирма не выполнила, а средства не вернула, использовав по собственному усмотрению.

Подсудимые не признали вину. Они заверили, что выполнили все требования контракта. Проверка, проведенная специальной комиссией, подтвердила создание высокотехнологичных рабочих мест, модернизацию и ремонт производственных мощностей. Однако заключение комиссии все еще не огласили.

Кроме того, подсудимые сообщили, что действующий контракт с министерством заключили до 2025 года и он продолжает выполняться.

Сначала Сорокин оказался в карантинной зоне в СИЗО-7 «Капотня», но в настоящее время его содержат в СИЗО-4 «Медведь». По словам его представителей, у Сорокина начались проблемы со здоровьем. Илья Чипашвили попал в СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее сотрудникам завода в Москве вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29. Они получили до 17 лет колонии.