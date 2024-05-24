Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы

Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера — пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным издания 63.ru , конфликт между водителем и пассажиром произошел на остановке маршрутного такси № 127, следовавшего по маршруту Самара - Новокуйбышевск. Пенсионер при посадке передал водителю деньги и попросил отдать ему билет. Но вместо этого столкнулся со вспышкой агрессии со стороны автомобилиста.

Водитель вывел пенсионера из салона, нанес удар, а после заставил записать извинения на камеру. В комментарии очевидцам пострадавший пояснил, что не понял, с чем связано такое поведение. По словам мужчины, когда водитель не отозвался на его просьбу о передаче билета, он только дотронулся до его руки, после чего управлявший маршруткой полез в драку.

В пресс-службе самарского главка СК заявили, что задержали водителя. Пока он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. Сотрудники ведомства при помощи представителей МВД установят все обстоятельства происшествия.

В марте этого года уголовное дело о незаконном лишении свободы завели против водителя автобуса в Саратове. Мужчина не выпускал из салона девушку-подростка с ограниченными возможностями, требуя от нее рассчитаться за проезд наличными, хотя она уже провела оплату транспортной картой.

Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера - пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.