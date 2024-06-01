Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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«В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в суде.

В отношении двух человек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали потерпевшими более 1700 человек. Свыше 800 человек опросили в качестве свидетелей.

Российские страховые компании к настоящему моменту выплатили пострадавшим в результате нападения террористов более 21 миллиона рублей.