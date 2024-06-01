01 июня 2024, 21:44

Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Басманного суда.

«В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в суде.

В отношении двух человек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали потерпевшими более 1700 человек. Свыше 800 человек опросили в качестве свидетелей.

Российские страховые компании к настоящему моменту выплатили пострадавшим в результате нападения террористов более 21 миллиона рублей.

Уголовное дело Суд Теракт в «Крокусе»
31 мая 2024, 16:33
Россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство таксиста
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку перейти на украинскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Приговор в отношении Александра Шевченко вынес Воронежский областной суд. Мужчина пытался вступить в состав украинской террористической организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста», - рассказали правоохранители.

Россиянина приговорили к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его осудили по статье о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Его также заподозрили в государственной измене.

Убийства Суд ФСБ Россия
31 мая 2024, 15:45
Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину, который признался в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, заключили под стражу до 30 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Подозреваемый рассказал на допросе, что это он зарезал женщину в храме Петра и Павла, но не смог объяснить причину своего поступка. Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая. Работницу трапезной 13 раз ударили ножом.

Источник 360.ru рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина является уроженцем Харькова. Он отучился в техникуме медицинского оборудования и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Убийства Суд Преступления Сергиев Посад
31 мая 2024, 10:12
Житель Севастополя планировал заложить взрывчатку в подъезде дома военнослужащего
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Крыму предотвратили теракт. Житель Севастополя планировал ликвидировать военнослужащего, заложив в подъезде его дома взрывчатку, сообщило региональное управление ФСБ.

Мужчину задержали. Он дал признательные показания, согласился сотрудничать со следствием и рассказал о работе на спецслужбы Украины. По версии правоохранителей, житель Севастополя планировал устроить подрыв в подъезде дома, где жил военный. Нападение удалось предотвратить.

Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта» и статье 222.1 УК России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Задержания Уголовное дело Терроризм Крым ФСБ Взрывы Севастополь
31 мая 2024, 09:42
Новосибирского депутата заподозрили в получении взятки в 3,5 миллиона рублей
Читайте нас в: Google Новости
В Новосибирске на депутата возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, с сентября 2022 года по январь 2023-го депутат по одномандатному избирательному округу № 11 получил 3,5 миллиона рублей от главы строительной компании. Взамен он пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в сфере градостроительства.

Чиновника привезли к следователям на допрос. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит до пятнадцати лет колонии, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Прокуратура Новосибирска взяла на контроль расследование уголовного дела депутата.

На днях в Москве Басманный суд арестовал имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции. Против него возбудили три уголовных дела о взятках и превышении должностных полномочий.

Коррупция Депутаты

Новости по теме