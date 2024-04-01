Суд арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды до 22 мая 2024 года», - передали в суде.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт». В суде уточнили, что Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе».

Вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя. Судья удовлетворила ходатайство. Известно, что за несколько дней до трагедии фигурант перевел соучастнику деньги на проживание террористов.

Теракт в «Крокусе», произошедший вечером 22 марта, стал одним из самых смертоносных и кровавых за последние 20 лет в России. Погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше более 550. Вооруженные боевики ворвались в здание перед концертом. Они в упор расстреливали людей и разбрасывали емкости с зажигательной смесью.