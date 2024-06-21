21 июня 2024, 19:06

Студентов Росунимеда отправили под домашний арест по делу о зачете за взятки

РИА «Новости»
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Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения нескольким студентам Российского университета медицины (Росунимед) по делу о зачетах за взятки. Согласно вынесенным постановлениям до 18 августа молодые люди пробудут под домашним арестом, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Студентов Рачу Саркисяна , Халила Бабаева , Муслима Муслимова и Махача Булбова обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы не сдавать зачет, а просто купить его без оценки знаний.

На сайте Росунимеда, где учатся студенты, указано, что вуз является одним из ведущих медицинских университетов страны. До декабря 2023 года учебное заведение носило название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ).

По информации источника Telegram-канала Baza , в минувший четверг по делу о взятках в полицию доставили доцента одного из кафедр вуза.

Два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», пояснил собеседник Baza. Однако сдали его не все, после чего родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

В общей сложности по делу о взятках в университете, по данным Baza, задержали около 30 человек.

Вузы Коррупция Студенты Москва
21 июня 2024, 16:23
Поджегшая дверь военкомата в прямом эфире петербурженка получила 10 лет колонии
РИА «Новости»
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Приговор в 10 лет колонии общего режима получила жительница Санкт-Петербурга, поджегшая дверь военкомата рядом со станцией метро «Лесная» осенью 2023 года. Свои действия она демонстрировала по видеозвонку неустановленному куратору. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В материалах дела говорится, что на поджог девушку уговорил неизвестный, который связался с ней через мессенджер и заявил, что огонь уничтожит базы данных о мужчинах, которым грозит частичная мобилизация. Куратор прислал собеседнице инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.

После покупки необходимых ингредиентов орудие будущего преступления она изготовила рядом со станцией метро. Всего девушка подготовила три бутылки с горючей жидкостью и запалом.

Первый коктейль Молотова она бросила в дверь запасного выхода военкомата. Чтобы пламя разгорелось сильнее, часть горючей жидкости разлила рядом. Все свои действия она демонстрировала куратору по видеозвонку. После девушка попыталась разбить окно, но сделать этого не смогла.

После задержания против девушки завели уголовное дело о теракте. По приговору Первого Западного окружного военного суда следующие 10 лет она проведет в колонии.

Осенью 2023 года около военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По данным СМИ, причиной стала самодельная взрывчатка , заложенная в вентиляционную шахту расположенного рядом бомбоубежища. В результате происшествия никто не пострадал,

Санкт-Петербург Поджоги Суд Приговоры
21 июня 2024, 14:56
Молодая мать заживо закопала новорожденного в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае молодая мать решила избавиться от новорожденного ребенка и закопала его заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Тело младенца нашли на улице в селе Пивань. Как рассказала бабушка убитого, матери новорожденного 21 год. С 14 лет девушка живет самостоятельной жизнью. Она часто пропадает и злоупотребляет спиртным и запрещенными средствами.

Два года назад девушка родила ребенка от женатого мужчины. Ее мать пыталась лишить дочь родительских прав, однако дело до конца не довела. Молодая женщина забеременела снова.

Недавно девушка вернулась домой к родителям, устроилась на работу в магазин. Роды, которые начались на даче, принимала мать хабаровчанки. Младенец появился на свет недоношенным.

Позже молодая мать в голосовых сообщениях рассказала, что ребенок был жив и плакал, когда его закапывали.

У девушки есть младшая сестра, которая учится в начальной школе и занимается балетом. Специалисты ищут опекунов для детей. Возбуждено уголовное дело, которое контролирует прокуратура края.

Уголовное дело Дети Школы
21 июня 2024, 14:21
Врио министра транспорта Самарской области заподозрили в превышении полномочий
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Силовики задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», - написал он.

По словам Хинштейна, борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Против Пивкина возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе проводится плановая работа «по наведению порядка».

«Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», - подчеркнул он.

Федорищев добавил, что работу в этом направлении продолжат. Он занял пост врио губернатора региона совсем недавно. Его предшественник Дмитрий Азаров объявил об отставке в конце мая.

Уголовное дело Коррупция Депутаты Работа Чиновники Полиция
21 июня 2024, 09:12
Дело о взятках против петербургских генералов МВД начали рассматривать в Москве
РИА «Новости»
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Дело против генералов петербургского главка МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова начали рассматривать в суде в Москве, сообщило РИА «Новости». Фигурантов обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.

По данным «Коммерсанта» , фигурантам дела инкриминируют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, были петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Организатором коррупционной схемы, как полагают в СК, являлся Умнов, который привлек к ней остальных участников, входивших в ведомственную комиссию по размещению в Петербурге и Ленобласти отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточнила газета. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет, в течение которых Умнов руководил ГУ МВД, этот фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. На эти средства, по информации следствия, покупали автомобили премиум-класса, оплачивали абонементы в фитнес-центры для руководителей главка, а также ремонтировали и оборудовали их кабинеты. Вину никто из фигурантов дела не признает, обратил внимание «Коммерсант».

Задержали и арестовали Умнова, Семенова и Абакумова в июле 2022 года. Сначала им вменили статью о превышении должностных полномочий, но во время расследования ее переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Полиция

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