18 ноября 2023, 18:31

Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста

pxhere.com
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Хорошевский районный суд вынес меру пресечения студентке Московского городского психолого-педагогического университета за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

В материалах дела указано, что 18-летняя студентка в октябре 2022 года в своем Telegram-канале разместила пост, посвященный подрыву Крымского моста. Сотрудники Следственного комитета сочли, что в публикации содержится оправдание терроризма.

Девушка признала свою виную. Следствие попросило отправить студентку в СИЗО, но суд избрал наказание в виде домашнего ареста.

«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 16 января 2024 года», - заявили в суде.

Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма врачу-рентгенологу. Его отправили под домашний арест до 31 декабря 2023 года.

Суд Терроризм Москва 2023
18 ноября 2023, 13:54
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества против мужчины, который пытался потушить Вечный огонь. Он подозревается в реабилитация нацизма, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что пьяный 49-летний житель столицы в субботу на площади Победы решил осквернить символы воинской славы России.

Он принес на Поклонную гору заранее приготовленную пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью и залил Вечный огонь. Также он начал разбрасывать памятные венки.

Подозреваемого привезли к следователю на допрос. После этого ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.

Ранее чебаркульские полицейские нашли школьниц , которые использовали для жарки Вечный огонь в парке Победы. Правоохранительные органы связались с родителями подростков, на них составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Вандализм Москва 2023
18 ноября 2023, 10:37
Один их самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу после 24 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости», его признали виновным в нескольких убийствах.

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости» , его признали виновным в нескольких убийствах.

Саша Солдат - бывший морпех, после службы он попал в Ореховскую преступную группировку, где был на хорошем счету. По версии следствия, мужчина убил около 30 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Одним из самых громких в его «карьере» было убийство другого киллера - Александра Солоника, известного как Македонский. Александр Пустовалов владел рукопашным боем, всеми видами огнестрельного оружия и отличался тем, что хладнокровно убивал людей. За это ему и дали прозвище Солдат.

«Я же солдат, а солдаты должны убивать», - говорил он.

При этом сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в задержании киллера, вспоминали, что у Александра хороший, аналитический склад ума. Но мужчина выбрал не тот путь для применения навыков.

Как писали «Аргументы и факты» , Саша Солдат убивал даже женщин. Его знакомые говорили о том, что он считал себя «чистильщиком», ведь убивал бандитов. Для преступника, так как он считал себя солдатом, важно было кому-то служить. Он словно не совсем осознавал, что делает. Своих жертв он расстреливал, душил, расчленял и сжигал, сообщал РЕН ТВ.

Мужчине очень долго удавалось выходить сухим из воды. Существует версия, что он сам захотел в тюрьму, потому что устал от убийств. Солдата задержали в ноябре 1999 года, в тюрьме он провел 24 года. Там он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

После выхода на свободу Александр в течение трех лет должен будет два раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено покидать город, в котором он живет, выходить ночью на улицу.

У мужчины, по данным СМИ, есть жена и ребенок в Москве, но он хочет увезти их подальше от столицы, начать новую жизнь с семьей.

Ранее главарю крупнейшей в России банды по прозвищу Джако запросили пожизненный срок. По версии следствия, в 2012–2013 годах подчиненные ему люди совершили шесть убийств в Северной Осетии. Всего на счету группировки около 60 кровавых преступлений, в том числе над бизнесменами, чиновниками и силовиками.

Убийства Тюрьмы Россия
17 ноября 2023, 18:42
Московский суд приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии
РИА «Новости»
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Иностранца, обвиненного в контрабанде золота в составе организованной группы, приговорили в Москве к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимый был членом организованной группы, которая в августе 2022 года решила незаконно вывезти слитки золота за границу. Часть преступников под видом вылетающих в Ереван прошла со слитками через «зеленый коридор» в международный зал аэропорта Внуково. Другие злоумышленники прошли таможенный контроль с пустыми ручными сумками. Они встретились в нейтральной зоне аэропорта, где обменялись багажом.

Следователи изъяли у членов группировки 155 килограммов золота общей стоимостью свыше 543 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, учитывая позицию прокурора.

Ранее в рюкзаке китайца в аэропорту Домодедово нашли часы за шесть миллионов рублей.

Суд Контрабанда Преступления Аэропорт Внуково Москва 2023
17 ноября 2023, 17:21
Обвиняемого в убийстве матери в 2018 году задержали в Москве
РИА «Новости»
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В столице задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери пять лет назад. Подозреваемый не признался в содеянном, передали в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло 9 марта 2018 года в квартире жилого дома на улице Рогова. Там нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов собрали все доказательства, провели экспертизы. Опираясь на эту базу, обвинение предъявили сыну убитой. Он не признался в содеянном. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

В четверг, 16 ноября, в Выборгском районе Петербурга правоохранители завели уголовное дело на рецидивиста , который едва не убил собственную мать.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023

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