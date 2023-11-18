Студентку отправили под домашний арест в Москве за оправдание подрыва Крымского моста

Один их самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу после 24 лет тюрьмы

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости», его признали виновным в нескольких убийствах.

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости» , его признали виновным в нескольких убийствах.

Саша Солдат - бывший морпех, после службы он попал в Ореховскую преступную группировку, где был на хорошем счету. По версии следствия, мужчина убил около 30 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Одним из самых громких в его «карьере» было убийство другого киллера - Александра Солоника, известного как Македонский. Александр Пустовалов владел рукопашным боем, всеми видами огнестрельного оружия и отличался тем, что хладнокровно убивал людей. За это ему и дали прозвище Солдат.

«Я же солдат, а солдаты должны убивать», - говорил он.

При этом сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в задержании киллера, вспоминали, что у Александра хороший, аналитический склад ума. Но мужчина выбрал не тот путь для применения навыков.

Как писали «Аргументы и факты» , Саша Солдат убивал даже женщин. Его знакомые говорили о том, что он считал себя «чистильщиком», ведь убивал бандитов. Для преступника, так как он считал себя солдатом, важно было кому-то служить. Он словно не совсем осознавал, что делает. Своих жертв он расстреливал, душил, расчленял и сжигал, сообщал РЕН ТВ.

Мужчине очень долго удавалось выходить сухим из воды. Существует версия, что он сам захотел в тюрьму, потому что устал от убийств. Солдата задержали в ноябре 1999 года, в тюрьме он провел 24 года. Там он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

После выхода на свободу Александр в течение трех лет должен будет два раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено покидать город, в котором он живет, выходить ночью на улицу.

У мужчины, по данным СМИ, есть жена и ребенок в Москве, но он хочет увезти их подальше от столицы, начать новую жизнь с семьей.

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