Студентку из Омска задержали по делу о поджоге военкомата во Владивостоке
Через три дня расследования полицейские задержали 24-летнюю студентку из Омска по подозрению в участии в поджоге военкомата во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным правоохранителей, ночью 26 сентября трое злоумышленников облили окно комиссариата Первомайского района города горючим и подожгли.
Одним из подозреваемых непосредственно в поджоге стал молодой предприниматель, занимающийся стройматериалами и рыбой. Его задержали вместе со студенткой, третьего фигуранта дела полиция еще разыскивает.
Ранее в Приморье задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге военкомата в городе Артеме. Злоумышленники бросили в окно здания две бутылки горючего, однако сильных повреждений военкомату не нанесли.