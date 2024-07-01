01 июля 2024, 10:12

Студент в Твери задумал массовое убийство одногруппников и преподавателей

Читайте нас в: Google Новости

Правоохранительные органы в Твери задержали 16-летнего студента по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. Силовики заинтересовались им, когда подросток отправил одному из своих обидчиков «список будущих жертв», сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, фигурант учился на первом курсе Тверского технологического колледжа. У него не сложились отношения с одногруппниками, из-за чего парень задумал совершить в учебном заведении массовый расстрел.

С тех пор подросток начал искать информацию о получении разрешения на покупку оружия, смотрел видеоролики о расстрелах от первого лица и искал информацию о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.

Студент также составил список обидчиков, который позднее отправил одному из них. Благодаря этому правоохранители узнали о планах парня. Следователи завели уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков раскритиковал вероятное введение оценок в школе за поведение учащихся.

Убийства Терроризм Студенты
01 июля 2024, 01:33
Школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Весьегонска Тверской области стала жертвой мошенников, которые оформили на женщину кредит, обманув ее 10-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Тверской области.

По данным следствия, девочка зарегистрировалась на интернет-платформе для игр на телефоне. Злоумышленник вышел с ней на связь и предложил ей купить за рубли «игровую валюту». Ему удалось убедить ребенка передать данные банковской карты матери.

«Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит на сумму более 350 тысяч рублей <…> 77 с лишним тысяч были переведены на счет неизвестного лица», - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств дела после обращения пострадавшей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова посоветовала не вступать в контакт или переписку с людьми, которые пытаются дозвониться с незнакомых номеров.

Преступления Мошенничество
01 июля 2024, 01:15
Задушил и бросил в ванну. Муж жестоко убил свою супругу в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина задушил свою супругу во время процедуры массажа. Тело жертвы злоумышленник погрузил в ванную, наполненную водой. Об этом сообщили «Известия».

«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну», - сообщил источник здания.

Речь идет о жителе поселка Парголово. Он совершил преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. На голове жертвы был надет целлофановый пакет. Личность погибшего и мотивы убийства пока не установили.

Санкт-Петербург Убийства
01 июля 2024, 00:30
Следователи разобрались в деле о гибели восьми пациентов петербургской больницы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители завершили расследование дела о халатности сотрудников городской больницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

Следователи выяснили, что работники консультативно-диагностического центра, находящегося на улице Сикейроса, приняли в больницу поставку сульфата бария, который не предназначен для использования в медицине.

«После приема в 2022 году данного препарата пациентами больницы спустя несколько суток наступила смерть восьмерых из них, еще 44 пациентам был причинен вред здоровью», - написали в публикации ведомства.

В ходе расследования блюстители порядка допросили более 150 свидетелей и провели свыше 60 разных экспертиз, в том числе химические и судебно-медицинские.

В итоге обвинение предъявили заместителю главного врача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики. Против самого главного врача медучреждения и его заместителя по лечебной и экспертной работе материалы дела выделили в отдельное производство.

Ранее жительница Иркутска умерла после плановой операции по удалению грыжи и лишней кожи на животе в платной клинике. Как рассказал 360.ru супруг погибшей пациентки, в этом виноват анестезиолог, который ошибся во время реанимации. До происшествия его жена уже переносила две такие операции в других клиниках и никаких проблем не было.

Санкт-Петербург Больницы Врачи
30 июня 2024, 16:29
Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили получить вещи от родственников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Супруги братьев Омаровых, арестованных по обвинению в совершении терактов в Махачкале и Дербенте, передали мужьям личные вещи и еду. Об этом РИА «Новости» рассказала родственница обвиняемых.

Она отметила, что им разрешили передать одежду и продукты.

«Они передали, и продолжаем ждать», - добавила женщина.

Верховный суд республики Дагестан сообщил, что группу боевиков, совершивших теракты 23 июня, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его шестерых сыновей арестовали по статье за мелкое хулиганство, они получили от двух до 13 суток пребывания под стражей.

Боевики устроили теракт в православный праздник Святой Троицы. По данным Telegram-канала Baza , план нападения готовил Магомед Закаригаев - брат одного из ликвидированных террористов Али Закаригаева.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

Новости по теме