Студент-инвалид умер после удара в челюсть на Кубани

Вечером 1 января между несколькими молодыми людьми возник конфликт. Один из его участников ударил другого, и тот не смог встать самостоятельно. Ударивший и его друзья положили пострадавшего на скамейку, но вскоре обнаружили, что он не дышит. После этого компания быстро ушла.

Тело молодого человека нашли около магазина на улице Ильская в станице Северская. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их данным, семья парня на учете не состоит.

В Екатеринбурге суд отправил мужчину в СИЗО после того, как он накинулся на жителя города с ножом. Нападение произошло в торговом центре. Вначале мужчины спорили, а потом один из них ударил второго ножом. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. Пострадавший умер из-за травмы, несовместимой с жизнью.