Стримерше Бажутовой вынесли приговор за фейки о российской армии

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«Суд назначил Бажутовой пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - указали в ведомстве.

YokoBovich также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

В ходе следствия выяснилось, что во время стрима Бажутова распространила недостоверные сообщения о действиях Вооруженных сил России.

Ранее в дискредитации ВС России уличили мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. По данным Следственного комитета, он публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях.