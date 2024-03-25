«Стреляли по колесам». Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами под Брянском

«Когда плотность движения была снижена и опасность применения огнестрельного оружия была минимальной для наших граждан, сотрудник, который передвигался со мной в качестве пассажира, начал применять огнестрельное оружие по задним колесам преследуемого автомобиля», - рассказал старший инспектор.

По его словам, преследование началось после обнаружения на трассе белой машины Renault Symbol, номера которой передали по ориентировке. За ней уже направлялся другой экипаж, но они решили помочь коллегам в задержании террористов.

Последние двигались по трассе с нарушением правил дорожного движения, поэтому было решено применить огнестрельное оружие, чтобы их остановить. После остановки террористы попытались скрыться в лесополосе, но были задержаны.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в Crocus City Hall уже рассказали, кто заказал это преступление , а также о тех, кто помогал им в его подготовке.