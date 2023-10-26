Стрельбу в Льюистоне мог устроить психически нездоровый инструктор по оружию — СМИ
В штате Мэн организовали операцию по поимке мужчины, который расстрелял 22 человека. Полиция Льюистона установила личность предполагаемого преступника. Им стал бывший военный, инструктор по оружию Роберт Кард, сообщил телеканал ABC News.
Мужчина открыл огонь по посетителям боулинга , бара и других общественных мест 25 октября, преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Правоохранители вычислили имя предполагаемого преступника. Им оказался Роберт Кард 1983 года рождения.
В прошлом он служил в армии и получил сертификат инструктора по оружию. Летом 2023 года подозреваемый провел две недели в психиатрической больнице из-за угроз устроить стрельбу в здании Национальной гвардии. Полицейские обратились к жителям Льюистона, посоветовали опасаться Робетра Карда, так как он вооружен, и попросили сообщить о его местонахождении.
Подозреваемый скрылся на белом Subaru. На время его поимки в Льюистоне отменили мероприятия, закрыли школы и муниципальные учреждения. К операции присоединились ФБР и полиция соседних штатов. Некоммерческая организация Gun Violence Archive назвала нападение в штате Мэн самым смертоносным в 2023 году. По последней информации, в нем погибли 22 человека, еще десятки получили ранения.