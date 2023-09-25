Странные улики нашли у тела студента, пропавшего шесть лет назад на Урале

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Молодой человек пропал в Нижней Туре 9 июня 2017 года. Его останки обнаружил лесник 21 сентября в районе Нижне-Туринского водохранилища. Рядом с костьми лежал мобильный телефон, ремень и фрагменты одежды.

«Уверена, что его убили. Когда нашли тело, я сама была на месте. Вокруг шеи ему повязали полиэтиленовый пакет - видимо, задушили. Само это место в полутора километрах от ближайшей тропы, далеко от города. Наверное, поэтому не могли найти так долго», - сказала мать погибшего.

Светлана вспомнила, что в день исчезновения ее сын вышел из дома без пропуска в учебное заведение.

«Наверное, его позвали на встречу, он хотел ненадолго выйти и вернуться. Но не пришел обратно. У меня нет предположений, как могло это произойти. У него не было конфликтов с кем-то, строил много планов на жизнь», - добавила женщина.

Ранее глава пресс-служба главка МВД по региону Валерий Горелых заявил, что смерть молодого человека, по предварительной информации, не носит криминального характера.

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