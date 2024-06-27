27 июня 2024, 02:44

Сторонник Навального сядет в тюрьму на 16 лет за жестокое убийство подростка

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Сторонника Алексея Навального Георгия Щербаченко приговорили к 16 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней девушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент рязанского строительного колледжа Георгий Щербаченко», - сказано в публикации.

Следователи выяснили, что мужчина расчленил девушку после того, как убил. Он выбросил части ее тела в мусорные баки. По данным источника агентства, мотивом преступления стало то, что злоумышленник заподозрил жертву в хищении у него наркотиков. Таким жестоким образом он решил наказать несовершеннолетнюю.

Источник добавил, что у обвиняемого украинские корни, он активно поддерживал Навального и ходил на акции протеста в его честь.

Ранее жительница Балашихи убила отца , расчленила тело и спрятала останки в холодильнике. Женщина расправилась с родственником после ссоры.

Наркотики Убийства Преступления Мужчины
27 июня 2024, 02:08
Устроившим пикник на Вечном огне подросткам из Ленобласти пригрозили уголовным делом
РИА «Новости»
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Правоохранители заинтересовались двумя юношами из Ленинградской области, которые решили пожарить еду на Вечном огне. Об этом сообщил региональный СУ СК в Telegram-канале.

По данным следователей, происшествие случилось на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Молодые люди расположились вокруг пламени и разместили пищу над огнем. Когда еда была готова, они съели ее.

«Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы - мемориальный „Вечный огонь“», - заявили в ведомстве.

В итоге парней задержали, в в отношении них возбудили уголовное дело. Фигурантов начали допрашивать, скоро им изберут меру пресечения.

Ранее на Сахалине девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня. Момент с ней попал на видео, кадрами заинтересовались правоохранительные органы.

Еда Ленинградская область Парки
26 июня 2024, 23:50
Мигранта обвинили в домогательствах к несовершеннолетней в метро в Петербурге
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в посягательстве на половую неприкосновенность подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

По данным следствия, гражданин Узбекистана 24 июня 2024 года совершил преступление в отношении 16-летней девушки в вагоне метро между станциями Проспект Александра Невского и Улица Дыбенко.

Ранее тренера по боксу спортивной школы в Электростали обвинили в сексуальных домогательствах к посещающим секцию шестиклассницам.

Уголовное дело Домогательства Мигранты Метро Следственный комитет России
26 июня 2024, 22:06
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство
РИА «Новости»
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Героя России, замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны РФ Ирека Магасумова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве девушки. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Военный суд Луганской Народной Республики.

По данным адвоката Константина Елфимова, Магасумова признали виновным по части 1 статьи 105 «Убийство» и статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Осужденного лишили звания Героя России. Магасумов своей вины не признал.

«По обжалованию - пока обсуждаем с Иреком», - подчеркнул Елфимов.

Медалью «Золотая звезда» Магасумова наградили 2 августа 2023 года. Вскоре он отмечал награждение с друзьями в баре в Луганске, где познакомился с девушкой, которая в тот же день получила смертельное ранение из пистолета.

Уголовное дело Убийства Суд Военные Тюрьмы Россия
26 июня 2024, 17:22
Бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона заочно арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Московский суд заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера группы ГАЗ, гражданина Швеции Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Эберхардсону вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он обманул человека на большую сумму, которая якобы должна была пойти на развитие предпринимательской деятельности, и подписал расписку, однако деньги в обещанное время не вернул. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Постановление вынес Таганский районный суд по ходатайству органов предварительного расследования. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на территории страны, написали «Известия».

Суд Мошенничество Аресты

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