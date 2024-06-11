11 июня 2024, 20:28

Столичный суд вынес приговор членам «билетной мафии»

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Басманный суд Москвы вынес приговор членам преступной группировки по уголовному делу о хищении средств путем махинаций с платежной системой на железнодорожном транспорте. Банду прозвали «билетной мафией». О приговоре рассказала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Суд приговорил организатора преступной группировки Ярослава Сумбаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на один год и шесть месяцев по статье «Создание преступного сообщества или участие в нем».

Помимо организатора в банде было не менее 27 человек. Четырех из них приговорили на сроки от восьми лет шести месяцев до 10 лет шести месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы до года. В отношении других участников преступной организации расследование продолжается.

По данным ведомства, сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Злоумышленники при помощи вредоносной программы вмешивались в работу средств хранения, обработки и передачи информации агентств по продаже железнодорожных билетов. Банда промышляла с 2013 по 2014 годы на территории Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Они оформляли маршрутные квитанции, а потом возвращали их в кассы вокзалов.

Суд Прокуратура РФ Приговоры Деньги Москва
11 июня 2024, 20:35
Лидера ЧВК «Енот» Молокоедова осудили на 14 лет
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Кунцевский районный суд признал виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима руководителя преступного сообщества Андрея Молокоедова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемого осудили по делу о руководстве межрегиональной общественной организацией «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот») и совершении преступлений на территории столичного региона и в Краснодарском крае.

«Молокоедов признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ „Создание преступного сообщества“, части 1 статьи 119 УК РФ „Уугроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“, пунктам „а, б“ части 3 статьи 163 УК РФ „Вымогательство“», - сообщили в прокуратуре.

Ранее пятерых участников ЧВК «Енот» признали невиновными по делу о совершении разбоев и краж. Решение принял Московский гарнизонный военный суд.

Суд Прокуратура РФ Преступления Россия
11 июня 2024, 13:37
Экс-адвокат Илья Новиков получил 8,5 года колонии заочно за фейки о ВС России
РИА «Новости»
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Бывшего адвоката Илью Новикова* заочно приговорили в Москве к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Приговор вынес Гагаринский районный суд. Новикова* также на четыре года лишили права заниматься адвокатской работой и администрированием сайтов. Срок лишения свободы будет отсчитываться с момента экстрадиции экс-адвоката на территорию России или его задержания в РФ.

По информации следствия, в апреле 2022 года Новиков*, будучи за границей, дал интервью, в котором солгал о действиях российской армии. Илью Новикова* признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских войсках и призывы к действиям, направленным против безопасности страны.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

Уголовное дело Суд Адвокаты Иноагенты
11 июня 2024, 10:06
В Вологде студент убил преподавательницу вуза, которая была его девушкой
РИА «Новости»
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В Вологде по подозрению в убийстве преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета) арестовали студента, который состоял с ней в отношениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана и 36-летняя преподавательница находились в квартире дома на улице Конева. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина задушил бывшую возлюбленную и ударил ее ножом в грудь.

После случившегося он попытался свести счеты с жизнью. Мужчину госпитализировали, врачи смогли его спасти. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Вологодский городской суд заключил под стражу подозреваемого. Его арестовали до 7 августа. Из-за травмы мужчину перевели в медучреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

По данным Telegram-канала Shot , убитая оказалась кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со студентом из Таджикистана она познакомилась на парах. У погибшей остались двое детей - 14 лет и семи месяцев.

В Москве 42-летний мужчина убил нового возлюбленного своей бывшей жены. Он заколол жертву катаной.

Вузы Убийства Мужчины Студенты Таджикистан
11 июня 2024, 05:57
Сотрудника института ФСИН задержали по подозрению в оправдании терроризма
РИА «Новости»
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Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России заподозрили в призыве или оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Сотрудник <…> подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», - заявили собеседники агентства.

О задержании работника научно-исследовательского института стало известно 10 июня. Правоохранители начали служебную проверку.

Похожий случай произошел в мае этого года. В Москве мужчину почти на два месяца отправили в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Уголовное дело возбудили после изучения его публикаций во «ВКонтакте».

ФСИН Терроризм Россия

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