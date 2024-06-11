Столичный суд вынес приговор членам «билетной мафии»

Суд приговорил организатора преступной группировки Ярослава Сумбаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на один год и шесть месяцев по статье «Создание преступного сообщества или участие в нем».

Помимо организатора в банде было не менее 27 человек. Четырех из них приговорили на сроки от восьми лет шести месяцев до 10 лет шести месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы до года. В отношении других участников преступной организации расследование продолжается.

По данным ведомства, сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Злоумышленники при помощи вредоносной программы вмешивались в работу средств хранения, обработки и передачи информации агентств по продаже железнодорожных билетов. Банда промышляла с 2013 по 2014 годы на территории Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Они оформляли маршрутные квитанции, а потом возвращали их в кассы вокзалов.