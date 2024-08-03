Ставший тюрьмой для пациентов рехаб разогнали в Подмосковье

В ведомстве добавил, что речь идет о реабилитационном центре «Вектор жизни» в городском округе Мытищи.

Следователи установили, что с мая прошлого года в заведении находились пациенты с различными видами зависимостей. Сотрудники рехаба избивали постояльцев, лишали их еды и силой удерживали в помещении.

Заявление в полицию написал один из сбежавших из реабилитационного центра. Прибывшие на место правоохранители пресекли противоправную деятельность организации. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.

По данным Telegram-канала Shot , заложниками мытищинского рехаба стали более 30 человек, среди которых оказалась девочка-подросток. Стоимость содержания в реабилитационном центре составляла 100 тысяч рублей в месяц.

По словам пациентов, за эти деньги их запирали в комнатах без воды и еды, не давали спать сутками, избивали и морально издевались. При этом сотрудники рехаба не давали отказавшимся от лечения пациентам уйти и продолжали брать деньги с их родных и близких.

В начале мая подобный реабилитационный центр закрыли в Пятигорске. По данным ставропольского главка СК, пациенты жаловались на регулярные избиения. Кроме того в заведении от сердечной недостаточности умер один из постояльцев. Против сотрудников и организаторов рехаба завели уголовное дело об истязании и гибели пациента.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области.

В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.