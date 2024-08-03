03 августа 2024, 17:11

Ставший тюрьмой для пациентов рехаб разогнали в Подмосковье

РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области. В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

В ведомстве добавил, что речь идет о реабилитационном центре «Вектор жизни» в городском округе Мытищи.

Следователи установили, что с мая прошлого года в заведении находились пациенты с различными видами зависимостей. Сотрудники рехаба избивали постояльцев, лишали их еды и силой удерживали в помещении.

Заявление в полицию написал один из сбежавших из реабилитационного центра. Прибывшие на место правоохранители пресекли противоправную деятельность организации. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.

По данным Telegram-канала Shot , заложниками мытищинского рехаба стали более 30 человек, среди которых оказалась девочка-подросток. Стоимость содержания в реабилитационном центре составляла 100 тысяч рублей в месяц.

По словам пациентов, за эти деньги их запирали в комнатах без воды и еды, не давали спать сутками, избивали и морально издевались. При этом сотрудники рехаба не давали отказавшимся от лечения пациентам уйти и продолжали брать деньги с их родных и близких.

В начале мая подобный реабилитационный центр закрыли в Пятигорске. По данным ставропольского главка СК, пациенты жаловались на регулярные избиения. Кроме того в заведении от сердечной недостаточности умер один из постояльцев. Против сотрудников и организаторов рехаба завели уголовное дело об истязании и гибели пациента.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области.

В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

Наркотики Уголовное дело Алкоголь Избиения Следственный комитет России
03 августа 2024, 13:33
Генпрокуратура призвала передать государству имущество замглавы кубанского МЧС
РИА «Новости»
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Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщили на сайте краевого суда.

В качестве истца выступил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а ответчиком - сам Симоненко, две его дочери, отец и зять.

Иск поступил в суд еще 18 июля. Первое предварительное заседание состоится 5 августа.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», - уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Офицера задержали 30 июля. Позже стало известно , что у него нашли свыше 50 объектов недвижимости и два десятка машин, в том числе премиум-класса.

Генпрокуратура РФ МЧС РФ
03 августа 2024, 13:29
Госнаграды сенатора Савельева не смягчат ему приговор в суде
РИА «Новости»
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Госнаграды сенатора Дмитрия Савельева не станут поводом для смягчения приговора в суде. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сделал эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать», - сказал юрист.

Известно, что Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сенатор стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. По данным СК, Савальев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство предпринимателя.

Сенатора задержали накануне его дня рождения. Источник Mash отмечал, что подозреваемый любил устраивать дорогостоящие вечеринки. Однако в этот раз отметить праздник с размахом не удалось.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября. Вечером 2 августа в Сети появилось видео с сенатором на скамье подсудимых. Защита намерена обжаловать его арест.

Уголовное дело Убийства Суд Награды ФСИН Преступления ФСБ Приговоры Москва
03 августа 2024, 09:50
Замгубернатора Тюменской области, задержанный за взятку, признал вину
РИА «Новости»
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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и его сообщник Алексей Гоцык признали вину по уголовному делу о крупной взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По версии следствия, Вахрин получил от Гоцыка, работавшего девелопером, имущественную выгоду более чем в 18 миллионов рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Взамен Гоцыку оказали некое содействие.

Оба фигуранта дела с 8 июня находятся под стражей.

Вахрин занимает пост вице-губернатора с июля 2012 года , но в июне его полномочия приостановили указом главы региона.

Ранее обвинение в получении особо крупной взятки предъявили заместителю председателя правительства Хабаровского края Евгению Никонову. Однако, в отличие от Вахрина, он не признал вину.

Тюмень Коррупция
03 августа 2024, 05:37
Стало известно, какое имущество нашли у замглавы МЧС по Кубани Симоненко
РИА «Новости»
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Правоохранители обнаружили у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи многомиллионные активы, в том числе свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», - рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, у них нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6.

Генпрокуратура уже потребовала обратить это имущество в доход государства как приобретенное незаконным путем. Сейчас на него наложили обеспечительный арест в рамках поданного ведомством иска.

Симоненко задержали 31 июля , возбуждено уголовное дело.

Ранее в России задержали сенатора Дмитрия Савельева, причем накануне его дня рождения. Он стал фигурантом уголовное дела об организации приготовления к убийству.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело МЧС РФ Машины Деньги Полиция Краснодарский край

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