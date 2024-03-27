Ставрополец утопил пятилетнего сына своих знакомых и выбросил тело на свалку

Правоохранители получили сообщение о преступлении в понедельник, 25 марта. Они выяснили, что подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. В ночь с 20 на 21 марта мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил мальчика. После убийства он вынес тело в мусорный контейнер.

По данным СК, подозреваемый утопил ребенка в тазу с водой, который стоял в ванной. Следователи возбудили уголовное дело. Ставропольца задержали, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.

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