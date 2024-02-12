Статуэтки, шкатулки, серебро. Таможенники изъяли у москвича антиквариат на 2 млн рублей

По информации ведомства, злоумышленник заказывал из-за границы в виде сувениров в адрес своих родственников и знакомых антикварные изделия, чтобы далее перепродать их на внутреннем рынке.

Всего сотрудники таможни изъяли пять посылок из Англии и Австрии, в которых обнаружили 60 изделий: расписные фарфоровые статуэтки, шкатулки, столовые приборы и серебряную утварь.

По документам стоимость товаров значилась на 90 тысяч рублей, однако, экспертиза показала, что это предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков, стоимостью около двух миллионов рублей.

Специалисты обнаружили декорированную гроздьями винограда серебряную фруктовницу стоимостью 225 тысяч рублей, скульптура «Обезьяна с шарманкой» за 130 тысяч рублей, а также кольцо первой половины XX века из золота и древесного агата за 100 тысяч рублей.

«Мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту контрабанды культурных ценностей, совершенной в крупном размере, в отношении него возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей.