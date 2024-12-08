Стало известно, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства

По его словам, следствие собрало доказательства о том, что Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» в 2021–2023 годах получили взятку в указанном размере от владельца группы компаний.

«Деньги предназначалась за обеспечение заключения и исполнения органами и учреждениями здравоохранения Хабаровского края государственных контрактов на поставку медицинского оборудования», - сказал глава СК.

Никонова в июле арестовали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На заседании суда он свою вину не признал.