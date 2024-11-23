Стало известно, сколько осужденных по делу о «Зимней вишне» вышли из тюрьмы

Пожар произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где работали игровые площадки и кинозалы, поэтому большинство из 60 погибших - дети. Суды вынесли приговоры 15 причастным к трагедии. Из них 10 освободились из мест заключения.

По состоянию здоровья вышла из тюрьмы экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок , из-за истечения срока давности привлечения к ответственности - бывший руководитель кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов. Освободились руководитель компании-разработчика системы пожарной безопасности «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, экс-сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей и охранник Сергей Антюшин.

Последним вышел по УДО совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. Он отбывал восьмилетний срок сначала в ИК-4 Томска, затем в исправительном центре.