Стало известно, почему террористы в Дагестане устроили атаку в день Святой Троицы

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Мужчина погиб в массовой драке на северо-западе Москвы в ночь на 29 июня. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

По версии правоохранителей, у жертвы возник конфликт с группой мужчин. Во время драки он получил закрытую черепно-мозговую травму, которая стала причиной смерти. Пострадавший скончался на месте.

Удалось установить троих участников драки, все они - граждане Киргизии. Их доставили в отдел, где проводят следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.

Ранее в Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Мужчины вытащили оружие и стали палить по окнам, из которых очевидцы снимали происходящее на телефоны. Никто не пострадал, одна пуля застряла в стене дома. Полицейские задержали двух участников конфликта, остальные успели скрыться.