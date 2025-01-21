21 января 2025, 14:38

Стало известно, по какой статье Михаил Пичугин проходит подозреваемым

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Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин проходит подозреваемым по статье о нарушении правил безопасности движения на морском транспорте. Об этом заявил его адвокат Андрей Назаров в беседе с 360.ru.

«Часть 3, статья 263 уголовного кодекса. Это, по сути, нарушение правил судовождения», - сказал он.

Назаров отметил, что обвинения Пичугину еще не предъявляли, а подозреваемый - это не обвиняемый.

«Пока Михаилу никто о вине ничего не говорит. <… > Разбираемся с этим вопросом, все до последней минуты, все эти события, начиная с 9 августа того года», - заявил адвокат.

Также 360.ru удалось связаться с самим Пичугиным. На вопрос о своем состоянии он ответил, что чувствует себя нормально.

Происшествие случилось в начале августа 2024 года. Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране к Шантарским островам. Судно попало в шторм и сбилось с курса. В итоге лодка дрейфовала два месяца в Охотском море, пока ее не нашли рыбаки. Выжил только Пичугин.

Адвокаты Шторм
21 января 2025, 11:01
Мошенника из Евпатории задержали с поличным при получении 50 миллионов рублей
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Жителя Евпатории задержали за причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина 2003 года рождения пообещал своему знакомому - владельцу одного из спортивных клубов - помочь с прекращением проверок организации. Он также утверждал, что сможет сделать так, чтобы приятеля не привлекли к уголовной ответственности за правонарушения. Житель Евпатории в действительности не мог оказать содействие, однако потребовал вознаграждение за свои «труды».

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 50 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жительницу Пензы , подозреваемую в мошенничестве при получении детских пособий.

Преступления ФСБ Мошенничество Деньги
21 января 2025, 10:39
Мигранта-экстремиста поймали при попытке сбежать с Сахалина
Пресс-служба Следственного комитета
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Обвиняемый в экстремизме иностранец попытался сбежать из России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Сахалинской области.

Гражданин Узбекистана в 2021 году вступил в ячейку международного движения, деятельность которого в России признали экстремистской и запретили. Он пропагандировал криминальную идеологию, посещал «сходки», а также следил за тратами из общей «казны».

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего иностранца, когда он пытался уехать с российской территории. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

В Росфинмониторинге накануне сообщили, что фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов , включили в список террористов и экстремистов.

Преступления Экстремизм Следственный комитет России
21 января 2025, 10:28
Выжившего после двухмесячного дрейфа Пичугина заподозрили в убийстве родственников
Unsplash
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Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море после двухмесячного дрейфа, могут посадить на семь лет по делу о гибели родных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее он проходил по этому делу как свидетель. По данным журналистов, статус Пичугина в разбирательстве изменили в конце декабря. Мужчина дал показания и ознакомился с экспертизами. Суды пока не проходили, но были следственные проверки.

В начале августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником поплыли на катамаране к Шампанским островам. Судно попало в шторм, поэтому сбилось с курса.

В итоге компания осталась без якорей, весла и двигателя. Лодка свободно дрейфовала 67 дней. Ее случайно обнаружили моряки и подняли на борт. Жив был только Михаил. Он похудел на 26 килограмм, после спасения мужчину госпитализировали, а в конце октября выписали из больницы.

Убийства Шторм Мужчины
21 января 2025, 10:27
Мужчина, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожце» Куценко, планировал свадьбу
360.ru
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Альберт Абдуллин, подозреваемый в убийстве женщины и спрятавший ее тело в автомобиле «Запорожец» российского актера Гоши Куценко, должен был жениться 17 января. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила знакомая мужчины.

«Писал, что сейчас находится в Москве, работает и 17 января у него должна быть свадьба. Я его поздравила и говорю: „приглашай значит“. Но он ничего не ответил», - поделилась она.

По словам девушки, о предстоящем бракосочетании Абдуллин написал 2 января. При этом о будущей жене он ничего не рассказал. До этого в марте прошлого года мужчина сообщил знакомой, что вернулся с СВО.

В ночь на 19 января мужчина зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко. Актер выразил соболезнования родственникам убитой женщины и признался, что на момент трагедии находился не в столице.

Задержанный за убийство признал вину в полном объеме. Ранее он уже имел судимость за особо тяжкое преступление.

Убийства Преступления Москва

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