01 ноября 2023, 05:10

Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялось 7 миллионов

Pixabay
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Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге — у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге - у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

По версии следствия, преступник убил пенсионеров с целью наживы, он знал о наличности, хранившейся дома. Родная сестра убитой пенсионерки рассказала, откуда у пожилых людей такая сумма.

Выяснилось, что у пары был дом, который попал под снос, и им выплатили компенсацию семь миллионов рублей. Деньги перевели на счет. Но под давлением супруга пенсионерка сняла всю сумму и хранила ее дома. Наличие крупной суммы в квартире беспокоило пожилую женщину, она периодически забывала, куда ее положила и писала заявление о краже.

«Все соседи могли слышать, что у них семь миллионов дома. Они постоянно ругались из-за них, а там слышимость в доме очень хорошая. Ну и участковый знал, раз она к нему обращалась», - рассказала сестра убитой.

Тела 85-летних пенсионеров обнаружили 28 октября. В тот же день на улице нашли тело 35-летнего участкового с тремя пулевыми ранениями.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург
01 ноября 2023, 03:57
Россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии
Freepik
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Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, жертвами которой становятся доверчивые пожилые люди, владеющие квартирами и накоплениями. Подробности агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники собирают информацию о потенциальной жертве из различных источников. Впечатлительного гражданина запугивают спецслужбами и потерей денег. Мошенники сначала требуют перевести средства на «безопасные» счета, а потом вынуждают жертву уехать из дома, поменять сим-карту. Потом звонят родственникам и угрозами вытягивают у них деньги за якобы заложника.

«Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали», - предупредил Соловьев.

Послушавшись телефонных мошенников, пенсионерка из Москвы продала две квартиры и лишилась всех своих сбережений. Аферисты использовали описанную схему. Общий ущерб составил около 16 миллионов рублей.

Мошенничество
01 ноября 2023, 00:48
Школьного учителя в Пензе обвинили в совращении малолетней ученицы
РИА «Новости»
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Учителя из пензенской школы заподозрили в совращении двух несовершеннолетних, с одной из которых мужчина вступал в интимную близость. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии», - сказано в сообщении.

Как заявили в СК РФ, уголовное дело возбудили против 45-летнего преподавателя. Его обвинили по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас мужчину уже задержали и решают вопрос о мере пресечения. Наказание по таким преступлениям предусматривает до четырех лет заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге осудили 85-летнего тренера на два года колонии. Мужчину обвинили в домогательствах к одной из учениц. По словам девочки, учитель приставал к ней. После случившегося она рассказала о ситуации родителям. Сам педагог не признал вину и заявил, что ученица отомстила ему за недопуск к занятиям.

Дети Школы Педофилы Учителя
01 ноября 2023, 00:45
Экс-депутата Соколова заподозрили в поджоге ресторана в Ярославле
Pixabay
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Бывшего депутата городской думы Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля, где пострадала женщина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, в помещение ресторана кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», - сообщил собеседник агентства.

Подозреваемого задержали, добавил источник.

Около полуночи 30 октября неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в кафе «Сквер» на проспекте Ленина в Ярославле, после этого в заведении начался пожар. Пострадала 37-летняя женщина. Ее госпитализировали, врачи поставили диагноз - ожоги второй и третьей степени. Другие посетители кафе остались невредимы.

Поджоги Пожары
01 ноября 2023, 00:01
Подсудимый кавказец пырнул ножом потерпевшего после суда в Балашихе
Freepik
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Подсудимый в Балашихе пробил заявителю голову ножом, потому что тот не дал мужчине избежать наказания за содеянное. Об этом рассказало издание Readovka в Telegram-канале.

Решить вопрос кулаками Нападение произошло после выигранного дела потерпевшим по имени Александр. Мужчина вышел из зала суда вместе со своей подругой. Однако на улице его ждали злоумышленники на Audi без номеров. Подсудимый, разъяренный кавказец по фамилии Багманян, вместе с другом вышел из машины и направился к заявителю.

Он начал угрожать мужчине и его подруге, держа в руках тормозной диск. Александр постарался привлечь внимание прохожих, чтобы спугнуть дебошира. Однако Багманяна еще больше разозлила ситуация, он достал нож и пырнул потерпевшего в голову. Когда в скандал вмешались другие люди, нападавшие сбежали.

Как все начиналось Конфликт между Александром и Багманяном начался около двух лет назад. Кавказец под запись видеорегистратора разбил потерпевшему крышу машины. Когда мужчина попытался восстановить справедливость, ему отказали в возбуждении уголовного дела. Он много раз обжаловал решение правоохранительных органов, но результата не было - из-за перехода дела в разные инстанции его данные якобы потерялись.

Свобода за деньги Потом Александр обратился в мировой суд, который постановил выплату компенсации потерпевшему размером в 20 тысяч рублей. Багманяна положение дел не устроило, он заявил, что и так заплатил 200 тысяч рублей, чтобы «отмазаться», а тут снова просят доплатить.

По словам избитого, когда кавказец спорил с заявителем после суда, он проговорился, что нужные люди уже «в отделе». Побои с лица мужчины сняли, он опять обратился в полицию. Теперь возбудили новое уголовное дело.

Драки Суд Поножовщины Полиция

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