Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялось 7 миллионов

Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге - у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

По версии следствия, преступник убил пенсионеров с целью наживы, он знал о наличности, хранившейся дома. Родная сестра убитой пенсионерки рассказала, откуда у пожилых людей такая сумма.

Выяснилось, что у пары был дом, который попал под снос, и им выплатили компенсацию семь миллионов рублей. Деньги перевели на счет. Но под давлением супруга пенсионерка сняла всю сумму и хранила ее дома. Наличие крупной суммы в квартире беспокоило пожилую женщину, она периодически забывала, куда ее положила и писала заявление о краже.

«Все соседи могли слышать, что у них семь миллионов дома. Они постоянно ругались из-за них, а там слышимость в доме очень хорошая. Ну и участковый знал, раз она к нему обращалась», - рассказала сестра убитой.

Тела 85-летних пенсионеров обнаружили 28 октября. В тот же день на улице нашли тело 35-летнего участкового с тремя пулевыми ранениями.