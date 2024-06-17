Стало известно, откуда у преступников в ростовском СИЗО оказались флаги ИГИЛ

«Флаг <…> и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», - рассказал источник издания.

Холодное оружие, в том числе ножи и заточки, террористы изъяли у других заключенных.

О захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону стало известно утром в воскресенье, 16 июня. Шестеро арестантов захватили двух сотрудников учреждения. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ*. В ходе проведенной спецоперации их ликвидировали.

* запрещенная в России террористическая организация