17 июня 2024, 00:28

Стало известно, откуда у преступников в ростовском СИЗО оказались флаги ИГИЛ

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Преступники, которые взяли  в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО, получили  флаг «Исламского государства»* и головные повязки  под видом полотенец. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Флаг <…> и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», - рассказал источник издания.

Холодное оружие, в том числе ножи и заточки, террористы изъяли у других заключенных.

О захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону стало известно утром в воскресенье, 16 июня. Шестеро арестантов захватили двух сотрудников учреждения. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ*. В ходе проведенной спецоперации их ликвидировали.

* запрещенная в России террористическая организация

СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 22:43
Стало известно, какие проблемы были в ростовском СИЗО-1 перед захватом
Freepik
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где злоумышленники захватили сотрудников в заложники, был переполнен. Об этом сообщил РБК со ссылкой на члена совета по правам человека при президенте Еву Меркачеву.

«Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Их очень много. Сотни человек. Из-за этого СИЗО было в перелимите», - сказала она.

По ее словам, нарушения в изоляторе были «немыслимыми». Число лишних заключенных дошло до 300. Когда узников становится слишком много, то труднее контролировать порядок. При этом не хватало сотрудников, чтобы уследить за всеми.

Ранее правоохранители начали обыскивать заключенных из ростовского СИЗО. Силовики ищут запрещенные предметы.

О захвате заложников в изоляторе стало известно утром 16 июня. Шестеро арестантов выбрались из камеры и схватили двух сотрудников. Захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Заключенные СИЗО Россия Ева Меркачева Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 22:40
«Превратили во флешмоб». Глава Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО
РИА «Новости»
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Захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону пытались использовать для провокаций. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Василий Голубев.

По его словам, он получал оперативные доклады о развитии ситуации и не комментировал ее до завершения операции по освобождению силовиками сотрудников следственного изолятора. Губернатор подчеркнул, что провокаторы стали массово публиковать в его Telegram-канале сообщения, направленные на то, чтобы попытаться «раскачать» межнациональный вопрос.

«Позже часть [людей] подхватила тему, и превратила это во флешмоб», - пояснил Голубев.

Глава региона также попросил подписчиков не поддаваться на провокации.

Ранее стало известно, что группа арестованных захватила двух сотрудников ростовского СИЗО. Всех преступников ликвидировали. Заложники живы.

Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 21:27
Уголовное дело возбудили в отношении напавших на мужчину в Одинцове8
РИА «Новости»
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Следователи в Одинцове возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против злоумышленников, напавших днем 16 июня на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники <…> нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись», - сообщили в СК.

Потерпевшего госпитализировали, полиция разыскивает злоумышленников. Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль.

Избиение мужчины в Одинцове попало на видео. Преследователи догнали жертву, избили ее и пырнули ножом.

Уголовное дело Россия Мужчины Полиция Избиения
16 июня 2024, 03:21
Очередное уголовное дело возбудили по факту убийства девочки отцом в Адыгее
РИА «Новости»
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В Адыгее возбудили четвертое уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного пунктами „г, е“ части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ „Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии“», - сообщили правоохранители.

Ранее прокуратура возбудила дела по трем статьям: отцу девочки - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти жертвы, матери - за неисполнение обязанностей по воспитанию, должностным лицам и органам опеки - за халатность.

Ранее в Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область Преступления СК РФ Россия

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