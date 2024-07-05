05 июля 2024, 11:14

Стало известно о втором погибшем от ботулизма

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Умер второй пострадавший от массового заражения ботулизмом. Молодой мужчина проходил лечение в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал «112».

Ботулизм диагностировали у 24-летнего парня. Он лежал в отделении реанимации одной из больниц города Дзержинска.

Смертельный случай в Нижегородской области стал вторым. До этого в Костромской области умер 21-летний студент. Его жена рассказала 360.ru, что он попробовал салат с фасолью в гостях у родственников в Нижнем Новгороде и обратился к врачам лишь на вторые сутки.

Массовое отравление произошло в середине июня. В общей сложности пострадали около 400 человек. К 3 июля в больницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областей и Татарстана оставались около 70 человек. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.

Болезни Ботулизм Случаи ботулизма в России
05 июля 2024, 11:07
В Краснодаре кладовщица с игрушечным пистолетом убила двух коллег
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кладовщица в Краснодаре взяла в заложницы двух коллег и под дулом игрушечного пистолета заставила их выпить таблетки. Женщины скончались. Злоумышленницу задержали на месте преступления, сообщил Telegram-канал Shot.

Вечером 3 июля кладовщица хлебозавода № 6 приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Она запугала подруг игрушечным пистолетом и заставила выпить неизвестные таблетки, от которых женщины умерли. После этого гостья позвонила директору хлебозавода и попросила приехать, но вместо начальницы в квартиру на улице Снесарева заявилась полиция. Подозреваемую задержали.

Следователи выяснили, что у нее уже была судимость за кражу. Кроме того, она регулярно конфликтовала с сослуживцами.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Жительнице Краснодара грозит до 20 лет тюрьмы.

В станице Ставропольской пойдет под суд мужчина, который во время пьяных посиделок убил соседа по даче. Он ударил его ножом, а потом вызвал скорую помощь.

Уголовное дело Убийства Краснодар Преступления
05 июля 2024, 10:09
В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Самаре предотвратили террористический акт на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Управление ФСБ по Самарской области задержало подозреваемого, сообщило РИА «Новости».

«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», - сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части первой статьи 205 УК России «Террористический акт». По версии следствия, местный житель в середине 2023 года начал переписываться с участником проукраинской организации и согласился устроить диверсию. Для этого он присматривал места совершения преступлений и собирал самодельные зажигательные устройства. Во время приготовления к теракту на предприятии ОПК его схватили сотрудники ФСБ и отряда ОМОН «Утес».

В Приморье задержали мужчину, который работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Он передавал за границу данные о железнодорожной инфраструктуре.

Терроризм ФСБ
05 июля 2024, 07:55
«Никого не слышал». Братья пытались остановить главаря террористов в Дагестане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Братья Османа Омарова, которого ликвидировали во время теракта в Махачкале, пытались отговорить его от нападения. Жена одного из них, Омара Омарова, Зарина рассказала об этом РИА «Новости».

Муж позвонил ей в день нападения и сказал, что увидел в WhatsApp родственника подозрительный статус. Вместе с другими братьями Омар Омаров выехал в город, одновременно пытаясь дозвониться до Османа Омарова.

«Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: „Осман, остановись, умоляю!“. Но он [Осман] никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город», - сказала она.

По словам женщины, семья не знала о радикальных взглядах Османа Омарова. Он занимался строительством и не вызывал подозрений.

Мужчину ликвидировали при теракте в Махачкале. Именно его назвали организатором группировки. Отца Османа Омарова, бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, и братьев арестовали по статье о мелком хулиганстве.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
05 июля 2024, 06:43
Активы одного из фигурантов «дела решальщиков» захотели конфисковать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хорошевский райсуд Москвы принял иск Генпрокуратуры о конфискации имущества обвиняемого во взяточничестве экс-сотрудника центрального аппарата СКР Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Силовик стал фигурантом «дела решальщиков» , его заподозрили в преступлениях по статье 210 УК России «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения», статьям 30 и 290 УК России «Покушение на особо крупные взятки», статье 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

Надзорное ведомство выяснило, что с 2016 года Киреев скупал недвижимость и регистрировал ее на родителей. Сначала он приобрел квартиру на Большой Набережной улице в Москве, затем еще две на Хорошевском шоссе. В 2022 году мужчина завладел апартаментами на 3-й Хорошевской улице и четырьмя местами на паркинге. Его родители в разные годы купили дом в Солнечногорске, квартиру на улице Берзарина в Москве и участок в Сергиевом Посаде.

Силовики задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Его обвинили в получении взяток.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Преступления Недвижимость Следственный комитет России

Новости по теме