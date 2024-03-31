31 марта 2024, 20:37

Стало известно о связи одного из участников нападения с боевиками ИГ

РИА «Новости»
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Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни сотрудничал с живущими в Турции экстремистскими таджикскими группами. И подготовку к нападению на концертный зал прошел в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Sputnik Таджикистан.

Собеседник журналистов заявил, что в начале года Фаридуни находился в Турции. После возвращения друзья и родные заметили в его речи проявления экстремистских заявлений.

По словам источника, в ходе поездки Фаридуни прошел обучение у наставников, имеющих боевой опыт и бывших участников военных формирований «Исламского государства»*, которых он сдал спецслужбам Турции.

Так собеседник объяснил задержание 51 человека , подозреваемых в связи с террористами, о которых заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в воскресенье, 31 марта.

Также источник уточнил, что Фаридуни в Таджикистане отсидел шестилетний срок. Во время учебы в девятом классе он изнасиловал мальчика и вышел из заключения только в 2020 году, после чего уехал в Москву.

О Шамсидине Фаридуни известно, что он имел постоянную регистрацию в городском округе Красногорск и чуть меньше шести месяцев работал на паркетной фабрике в Подольске. Одна из жительниц города в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим террористом и слышала от него угрозы в адрес русских.

За несколько дней до теракта Фаридуни посещал «Крокус Сити Холл». Его запомнил один из охранников концертного зала.

Сейчас вместе с другими фигурантами дела Фаридуни находится в СИЗО Москвы. Решение об аресте до 22 марта принял Басманный суд столицы.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация

Турция Россия Боевики Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 18:50
Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также глава СК проверил проведение следственных действий с посетителями «Крокуса». Бастрыкину доложили о продолжении процесса признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств.

«Посетители „Крокус Сити Холла“, а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию», - указали в СК.

Следователи изучают эти данные для установления детальной картины трагедии 22 марта.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 15:29
Оружие задержанных боевиков в Дагестане показали на видео
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Сотрудники органов безопасности в воскресенье задержали в Дагестане трех человек по подозрению в подготовке террористических актов. Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал оперативное видео проведения задержания.

На опубликованных кадрах видно, как силовики проникают в квартиру, где находились преступники. Там обнаружили стрелковое оружие и самодельное взрывное устройство. Для его обследования привлекли специалиста-взрывотехника.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить ряд преступлений террористической направленности», - сообщил представитель информационного центра НАК Михаил Романов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее отмечал, что боевиков удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Дагестан Терроризм Преступления ФСБ
31 марта 2024, 10:26
Задержанные в Дагестане боевики планировали теракты
РИА «Новости»
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Трое боевиков, которых задержали в Дагестане в ходе КТО, планировали теракты. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Боевиков заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

Во время осмотра места задержания преступников сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

В начале марта силовики ликвидировали шестерых боевиков - приверженцев ИГИЛ* в Карабулаке в Ингушетии. На время проведения операции на части территории города вводили режим КТО.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

Дагестан Терроризм ФСБ
31 марта 2024, 10:00
Троих боевиков задержали во время КТО в Дагестане
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы во время проведения контртеррористической операции в отдельных районах Дагестана задержали троих боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Утром в воскресенье НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. В районе проведения операции ввели режим КТО.

«В рамках проведенной сегодня утром в Каспийске и Махачкале контртеррористической операции под руководством оперативного штаба НАК органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить преступления террористической направленности», - заявили в НАК.

В ходе осмотра мест задержания фигурантов силовики обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Ранее в Сети появилось видео из Каспийска , где спецназовцы блокировали террористов в квартире одного из домов.

Дагестан ФСБ

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