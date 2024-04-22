22 апреля 2024, 18:33

Стало известно о состоянии выжившего при нападении в Карачаевске полицейского

РИА «Новости»
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Одному из полицейских, пострадавшему при вооруженном нападении в Карачаево-Черкесии, требуется нейрохирургическая помощь. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главного врача карачаевской больницы Лариса Батчаева.

«У него множественные непроникающие огнестрельные ранения головы и шеи. Нужна помощь нейрохирургическая», - уточнила она.

Сейчас медики делают все возможное для спасения мужчины. При необходимости пострадавшего переведут в республиканскую больницу, добавила Батчаева.

Преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД в ночь на 22 апреля в Карачаевске. В результате стрельбы погибли два сотрудника полиции. Третьего полицейского доставили в больницу.

СК возбудил уголовное дело. Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что в Карачаевске ввели план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским.

Уголовное дело Стрельба Полиция
22 апреля 2024, 19:16
Мать убитого на парковке в Люблине москвича пожаловалась на угрозы
Пресс-служба Следственного комитета
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Родителям убитого из-за замечания на парковке 24-летнего москвича поступали угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом «360» рассказала мать погибшего.

По ее словам, в день трагедии к ним в автомобиль пытался вломиться взрослый человек.

«Мы не знаем кто это был, он что-то кричал в открытое окно. Угрозы были, но прямым текстом их не озвучивали», - отметила женщина.

Собеседница «360» уточнила, что это произошло в первый день, когда произошло убийство сына. Позже ей поступил странный звонок с неизвестного номера.

«Прямой угрозы для жизни не было, но мягко намекнули, что любые действия с моей стороны могут расцениваться как негативные для моей семьи. Соответствующую информацию мы донесли до сотрудников полиции, все это уже расследуется», - добавила мать погибшего.

Уроженец Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал машину на тротуаре у подъезда многоэтажного дома на Краснодарской улице в районе Люблино, что не понравилось молодому парню. Он сделал замечание, в результате чего началась потасовка. Парень получил ранение в живот и скончался в больнице.

Замоскворецкий суд арестовал Аббасова до 18 июня по делу об умышленном убийстве. Свою вину он не признал.

Также в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Убийства Суд Полиция Москва
22 апреля 2024, 18:59
Отца основного фигуранта дела об убийстве на парковке Москвы арестовали
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Замоскворецкий суд отправил под арест Низами Аббасова, отца основного фигуранта резонансного дела об убийстве москвича на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение по части № 2 статьи «Убийство».

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать обвиняемому Низами Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня», - сказала судья.

РИА «Новости» уточнило, что Аббасов - уроженец Азербайджанской ССР и гражданин России, проживал на Краснодарской улице. Он с трудом давал ответы на русском языке, в связи с чем судья спросила его, как мужчина сдавал экзамен для получения гражданства. Внятного ответа она не получила.

Следователь в ходе заседания сообщил, что Аббасов способствовал скрытию преступления и пытался помочь сыну избежать уголовной ответственности.

Убийство произошло 17 апреля в Москве, обвиняемый Шахин Аббасов ударил ножом молодого человека, который сделал ему замечание о парковке автомобиля. Пострадавший скончался в больнице. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Убийства Суд Москва
22 апреля 2024, 15:58
Законность приговора Треповой проверят 20 мая
РИА «Новости»
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Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, сообщило РИА «Новости». Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначили на 10:00.

Защита Треповой хочет добиться смягчения приговора, а прокурор настаивает на его ужесточении до 28 лет заключения.

В конце января 2-й Западный окружной военный суд признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Заседание было выездным и прошло в Санкт-Петербурге. Трепова получила 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.

Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя дома после теракта, приговорили к одному году и девяти месяцев колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски к Треповой на сумму свыше 16,5 миллиона рублей.

Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
22 апреля 2024, 15:57
Участника опроса СМИ-иноагента приговорили к пяти годам принудительных работ
РИА «Новости»
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Москвич Юрий Коховец стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков после того, как принял участие в уличном опросе признанной в России иностранным агентом и нежелательной организацией «Радио Свобода»*. Останкинский суд столицы приговорил обвиняемого к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Елену Шереметьеву сообщил РБК.

По базе данных Мосгорсуда, уголовное дело для рассмотрения поступило 10 мая 2023 года. Фигуранта обвинили в распространении ложной информации о действиях российской армии.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что причиной привлечения Коховца к ответственности стали его высказывания в беседе с журналистами «Радио Свобода»*, проводивших интервью на улице.

Респондент в своем выступлении, в частности говорил о событиях в городе Буча Киевской области, которые Минобороны считает постановкой украинских властей.

Авторы подчеркнули, что личность мужчины силовики раскрыли по опубликованной редакцией видеозаписи, на которой лицо респондента никак не закрыли.

Коховец в беседе с журналистами заявил, что решением суда доволен и обжаловать его не станет.

Распространение недостоверной информации стало причиной блокировки сайтов изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что также под блокировку подпал сайт организации «Репортеры без границ», на котором появилась недостоверная информация о специальной военной операции.

*«Радио Свобода» - признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

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