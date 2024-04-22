Стало известно о состоянии выжившего при нападении в Карачаевске полицейского
Одному из полицейских, пострадавшему при вооруженном нападении в Карачаево-Черкесии, требуется нейрохирургическая помощь. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главного врача карачаевской больницы Лариса Батчаева.
«У него множественные непроникающие огнестрельные ранения головы и шеи. Нужна помощь нейрохирургическая», - уточнила она.
Сейчас медики делают все возможное для спасения мужчины. При необходимости пострадавшего переведут в республиканскую больницу, добавила Батчаева.
Преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД в ночь на 22 апреля в Карачаевске. В результате стрельбы погибли два сотрудника полиции. Третьего полицейского доставили в больницу.
СК возбудил уголовное дело. Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что в Карачаевске ввели план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским.