Стало известно о состоянии омского мальчика, которого молотком избила бабушка

После нападения на ребенка пожилая женщина ударила ножом свою 86-летнюю мать. Позже родители ребенка ее остановили.

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате», - заявили в пресс-службе.

Нападавшая сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Следователи ждут выписки женщины для назначения медицинской экспертизы, чтобы проверить ее на вменяемость.

Региональный СК возбудил в отношении нападавшей уголовное по статье о покушении на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Прокуратура контролирует расследование.

Ранее правоохранители задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.