Стало известно о хобби одного из обвиняемых в теракте в Crocus City Hall

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«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилом массиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА», - отметил он.

По словам новосибирца, лично Мирзоева он не знал.

Другие соседи также заявили, что до января 2024 года Далерджон Мирзоев жил с родственниками на улице Зорге в Новосибирске.

Остальные жильцы квартиры съехали оттуда 25 марта.

Обвиняемый в совершении теракта в Crocus City Hall Далерджон Мирзоев на суде полностью признал свою вину.

Ему предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.