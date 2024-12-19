Стало известно о хищениях свыше четырех с половиной миллиардов рублей на нацпроектах

Читайте нас в:

Уголовные дела о хищении средств при реализации национальных проектов возбудили во многих регионах России. Краснов заверил, что каждое из них будет доведено до конца.

«Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений достаточно много», - сказал генпрокурор.

На сегодняшнем совместном заседании комитетов Совета Федерации также обсудят кандидатуру Краснова, которого президент Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора.

К июню 2024 года прокуратура выявила более 58 тысяч нарушений, связанных с внедрением национальных проектов. Общая сумма ущерба за первое полугодие превысила три миллиарда рублей.

Ранее стало известно о мошенничестве при реализации национального проекта в сфере образования. По предварительной информации, похитили более 50 миллионов рублей.