02 апреля 2024, 02:37

Стало известно, кто передавал оружие террористам из «Крокуса»

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Один из задержанных в Дагестане боевиков признался, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на «Крокус». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По словам мужчины, правоохранители нашли в его доме два автомата «Калашников» и 460 патронов.

«Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», - признался он.

Задержанный отметил, что оказывал помощь напавшим на «Крокус», спонсировал их деньгами и предоставлял оружие.

Ранее правоохранительные органы задержали троих боевиков во время контртеррористической операции в Дагестане. Спецназовцы заблокировали террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. Во время осмотра мест задержания они нашли автоматическое оружие, самодельную взрывчатку и боеприпасы.

Позже в ЦОС ФСБ заявили, что пойманные боевики финансировали и обеспечивали исполнителей теракта в Московской области. Помимо этого, стало известно, что они собирались взорвать набережную в Каспийске.

Дагестан Мытищи ФСБ Оружие Боевики
01 апреля 2024, 21:43
Следователи раскрыли причину смерти мальчика, найденного в болоте под Курском
РИА «Новости»
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Десятилетний ребенок, погибший в болоте в Курской области, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии», - заявили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. Следователи предположили, что смерть ребенка не носит криминального характера.

Школьник ушел из дома на прогулку 22 марта и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. Волонтеры, кинологи и полицейские занялись поисками мальчика. Его тело нашли днем 29 марта в болоте в деревне Чапли. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее девятилетний ребенок сгорел заживо при пожаре в частном доме в Якутии. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электронагревательного прибора, находящегося в гараже.

Уголовное дело Дети Волонтеры Россия Школьники Полиция
01 апреля 2024, 19:16
Суд арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
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Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды до 22 мая 2024 года», - передали в суде.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт». В суде уточнили, что Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе».

Вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя. Судья удовлетворила ходатайство. Известно, что за несколько дней до трагедии фигурант перевел соучастнику деньги на проживание террористов.

Теракт в «Крокусе», произошедший вечером 22 марта, стал одним из самых смертоносных и кровавых за последние 20 лет в России. Погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше более 550. Вооруженные боевики ворвались в здание перед концертом. Они в упор расстреливали людей и разбрасывали емкости с зажигательной смесью.

Суд Таджикистан Москва Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 18:53
Суд рассмотрит материалы об избрании меры пресечения 10-му обвиняемому в теракте
РИА «Новости»
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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд Москва Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:20
СК попросит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Global Look Press
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Правоохранители попросят суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе СК России. Там уточнили, что речь идет о Якубджони Юсуфзоды.

Следователи установили, что за несколько дней до теракта фигурант перевел соучастнику через банковскую карту деньги для проживания террористов. Часть суммы он перечислил одному из исполнителей после совершения преступления. Задержанному предъявили обвинение по статье о теракте.

«На данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам», - отметили в СК.

Ранее в Дагестане задержали боевиков, планировавших осуществить теракт. Силовики выяснили, что подозреваемые финансировали террористов , устроивших расправу в «Крокусе».

Суд Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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