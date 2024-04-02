Стало известно, кто передавал оружие террористам из «Крокуса»

По словам мужчины, правоохранители нашли в его доме два автомата «Калашников» и 460 патронов.

«Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», - признался он.

Задержанный отметил, что оказывал помощь напавшим на «Крокус», спонсировал их деньгами и предоставлял оружие.

Ранее правоохранительные органы задержали троих боевиков во время контртеррористической операции в Дагестане. Спецназовцы заблокировали террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. Во время осмотра мест задержания они нашли автоматическое оружие, самодельную взрывчатку и боеприпасы.

Позже в ЦОС ФСБ заявили, что пойманные боевики финансировали и обеспечивали исполнителей теракта в Московской области. Помимо этого, стало известно, что они собирались взорвать набережную в Каспийске.