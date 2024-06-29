Стало известно, кто одними из первых вступил в бой с террористами в Дагестане
Около двадцати полицейских из Тюмени, которые несли службу по обеспечению правопорядка в Махачкале, одними из первых вступили в бой с террористами 23 июня. Об этом сообщил портал 72.ru.
«Одними из первых на место прибыли тюменцы», - отметили авторы сообщения.
По их словам, представителей правоохранительных органов из Тюмени отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы.
«Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе <…> Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», - рассказал один из полицейских.
Ранее стало известно, что теракты в Дагестане организовал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Осман.