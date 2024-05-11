11 мая 2024, 03:04

Стало известно, когда суд в Казахстане вынесет приговор по делу Бишимбаева

РИА «Новости»
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Резонансное дело о жестокой расправе бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева над своей гражданской женой Салтанат Нукеновой началось еще в марте. Жители страны ждут вынесения приговора, сообщило издание MSK1.ru.

Сейчас судья по делу Бишимбаева готовит список вопросов для присяжных. Согласно последним данным, судебное заседание по делу экс-министра отложили до 13 мая.

Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях, причем по первой статье наказание - лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного, а по второй - до двух лет.

По версии следствия, Бишимбаев избил до смерти Нукенову в одном из ресторанов Астаны с 8 на 9 ноября прошлого года. Женщина хотела развестись, ему это не понравилось.

Когда она погибла, то скорую помощь ей не вызвали. Также Бишимбаев пытался скрыть улики. Позже выяснилось, что Нукенову он избивал около восьми часов в приступе ревности.В суде он отрицал свою виновность, но в его телефоне нашли видеофайлы с избиением женщины.

«Вся его версия о невиновности вмиг рухнула. Предоставляя [суду] пароль от сотового телефона, он просто забыл, что снимал эти видео», - заявила гособвинитель.

Во время процесса Бишимбаев пытался убедить присяжных заседателей, что он не виноват, жену якобы не убивал, а только избил. При этом общественность и журналистов обвинил в очернении его семьи и разжигании ненависти, процитировав нацистаи сподвижника Гитлера Йозефа Геббельса.

Громкое дело способствовало принятию в Казахстане нового закона о криминализации домашнего насилия, чего правозащитники добивались уже много лет.

Ранее брат убитой Нукеновой рассказал, что она пыталась уйти от мужа за два месяца до смерти.

Казахстан Уголовное дело Убийства Суд Приговоры
10 мая 2024, 19:30
Вскинувший руку в нацистском приветствии 9 Мая россиянин подпал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Продемонстрировавшего нацистское приветствие на набережной Волгограда в День Победы местного жителя привлекут к уголовной ответственности. Такое поручение областному главку дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщила пресс-служба ведомства, демонстрировавший нацистскую атрибутику прославился после публикации видео в социальных сетях и СМИ. На призыв свидетелей прекратить свои кривляния он не отреагировал.

Ролик попал в поле зрения Бастрыкина, который поручил руководителю волгоградского главка СК Василию Семенову завести уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах преступления.

По данным издания V1.ru , житель Волгограда устроил демонстративное зигование на набережной города под песню «День Победы». С поднятой правой рукой он промаршировал мимо возмущенных жителей. Ведущий мероприятие через микрофон попросил мужчину прекратить свои кривляния, но волгоградец на просьбу не отреагировал.

В начале мая неизвестные вандалы нарисовали свастику и неприличные надписи на могильной плите захоронения группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга. Поисками осквернителей занялись местные правоохранители.

День Победы 9 мая Уголовное дело СК РФ Россия
09 мая 2024, 21:57
Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского
РИА «Новости»
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В Ленобласти задержали подростка, написавшего во «ВКонтакте» пост с одобрением теракта, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила «КП-Петербург» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, молодой человек оставил запись в соцсети на следующий день после трагических событий в Санкт-Петербурге, публично заявив, что одобряет действия Дарьи Треповой , которая принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер Татарского.

Спустя время на это сообщение обратили внимание правоохранители. Подростка задержали 8 мая в его квартире в Сосновом Бору.

По словам источника АН «Оперативное прикрытие», автору поста 17 лет, против него возбудили дело об оправдании терроризма с использованием Интернета. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Официально эти данные пока никак не комментировали.

Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
09 мая 2024, 21:20
Суд арестовал экс-главу муниципалитета в Свердловской области
Freepik
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В Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом Ura.ru сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», - уточнили в инстанции.

В региональном СУ СК отказались от комментариев. В настоящее время Белоусов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Белоусов возглавлял Каменский район с 2012 года, а полномочия должны были истечь только в 2026 году. Прошлым летом его отправили в отставку по собственному желанию.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски у него на работе и дома. Все это время он находился на свободе.

Бывшему чиновнику вменяют в получении взятки в особо крупном размере - около четырех миллионов людей. Кроме того, семья Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства в районе.

Ранее адвокат замминистра обороны РФ Тимура Иванова Мурад Мусаев сообщил об аресте денежных сумм на счетах его подзащитного и его родителей.

Урал Суд Коррупция Чиновники Свердловская область Аресты
09 мая 2024, 15:09
Неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев
РИА «Новости»
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Массовое отравление неизвестным веществом произошло в Астрахани. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, пять человек скончались, 14 попали в больницу.

По данным следствия, в ночь на четверг, 9 мая, на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, включая транспорт, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Предположительно, наркотиком.

В медицинские учреждения с отравлением доставили 14 жителей Астрахани и ближайших районов. Врачи отправили 11 пациентов в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Криминалисты завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначили необходимые экспертизы, осмотрели места, где нашли тела, опросили очевидцев, а также забрали мобильные телефоны госпитализированных.

В середине марта более 30 жителей Новосибирска попали в больницу после употребления пищу роллов из доставки. Одна из пострадавших в комментарии 360.ru заявила, что врачи прописали ей курс антибиотиков и поставили капельницы. Девушка добавила, что медики сказали, что подозревают у нее сальмонеллез.

Областная прокуратура объявила о проверке заведения общественного питания, где готовили пищу. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана, откуда госпитализированные горожане получили свои заказы.

Уголовное дело Врачи СК РФ Россия

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