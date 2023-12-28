Стало известно, когда начнется слушание по делу о подготовке убийства Соловьева

Такое решение приняли в ходе предварительного слушания, прошедшего в закрытом режиме согласно законодательству. В ходе мероприятия решались процессуальные вопросы и возможность начать слушание дела по существу, а также рассматривались ходатайства защиты.

Предполагается, что 11 января прокурор вынесет обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему.

Сотрудники Генеральной прокуратуры 6 декабря передали в суд дело о покушении на Соловьева. По данным следствия, в октябре 2021 года Андрей Пронский организовал неонацистскую ячейку и привлек к незаконной деятельности Максима Дружинина, Тимофея Мокия, Владимира Белякова и других. В начале апреля с Пронским связались сотрудник ГУР Украины и предложили убить Соловьева за вознаграждение.