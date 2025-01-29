29 января 2025, 15:48

Стало известно, какое наказание грозит задержанному за взятку экс-директору «Фонбета»

РИА «Новости»
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Бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, которого задержали по подозрению в даче взятки, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до трех с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Если суд признает Анохина виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки - до трех с половиной миллиардов рублей.

«На данный момент по адресам, которые связаны с экс-гендиром букмекерской конторы „Фонбет“, проводятся обыски, сам он на допросе», - уточнил Shot.

Экс-генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали в Москве 29 января. Совладелец организации Михаил Маслов заявил, что мужчина уволился еще в январе и его задержание не связано с компанией.

Источник «Известий» сообщил, что Анохина задержали по подозрению в даче взятки. По данным газеты, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей - деньги предназначались сотруднику правоохранительных органов.

Штрафы Задержания Уголовное дело Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
29 января 2025, 15:15
Прокуратура Москвы заинтересовалась блогером Маркаряном
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Против известного блогера Арсена Маркаряна могут завести уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ведомство в одном из роликов выявило, что блогер высказал публичные призывы к террористической деятельности на территории России и против ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В прокуратуре уточнили, что блогер выступил с таким же заявлением в прямом эфире другого канала на одном и том же видеохостинге.

Прокуратура направила в следственный орган материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Маркаряна по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Маркарян - коуч и инфобизнесмен, известный своими мизогинными и противоречивыми высказываниями.

Ранее блогера Михаила Вербицкого* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Прокуратура РФ Терроризм Блогеры Москва
29 января 2025, 13:06
В «Фонбет» заявили, что задержание Анохина не связано с компанией
РИА «Новости»
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Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина не относится к букмекерской компании «Фонбет». Об этом заявил Telegram-каналу Mash совладелец организации Михаил Маслов.

Маслов отметил, что Анохин уволился в январе.

Со ссылкой на открытые данные Mash отметил, что мужчина до сих пор остается гендиректором ООО «Фонкор» - это юридическое лицо «Фонбета».

В компании подчеркнули, что временно исполняющим обязанности директора букмекерской организации стал Константин Линев.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По предварительной информации, вице-президент РФС передал взятку размером в 50 миллионов рублей сотруднику из силовых структур. Последнего тоже задержали.

Задержания Уголовное дело Москва
29 января 2025, 12:25
Бывшего вице-президента РФС задержали за взятку
РИА «Новости»
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Генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, Анохин передал взятку в 50 миллионов рублей некоему сотруднику силовых структур. Последнего тоже задержали.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городского совета Троицка в Челябинской области, заподозрив в получении крупной взятки. По данным следствия, с 2020 года чиновник получил от индивидуального предпринимателя не меньше 160 тысяч рублей за заключение договоров аренды нежилого помещения. У депутата по местам работы и жительства провели обыски.

Задержания Коррупция Чиновники Москва
29 января 2025, 04:32
Мужчина убил жену и сварил ее тело в скороварке, но его не арестовали
Freepik
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В Индии мужчина сознался, что убил жену и приготовил ее части тела на сковороде, но полицейские его даже не арестовали. Об этом сообщило издание Indian Express.

Житель города Хайдарабад Гурумурти сообщил полиции Рачаконды, что убил свою 35-летнюю жену Венкату Мадхави.

По его словам, он ударил женщину об стену, что привело к мгновенной смерти. Затем кухонными ножами разрезал ее тело на части, сварил их в скороварке, измельчил ступкой кости и выбросил все это в разных местах, в том числе в озеро.

Полиция возбудила дело о пропаже человека с 16 января.

Правоохранители нашли в доме бывшего военного скороварку, водонагреватель и ножи. Сейчас полиция собирает доказательства. Криминалистические бригады и кинологический отряд искали останки женщины вокруг озера, но пока безуспешно.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что это было преднамеренное преступление. Похоже, что это результат ссоры по незначительному поводу», - заявил комиссар полиции Судхир Бабу.

Хотя Гурумурти и признался в убийстве, его не арестовали из-за отсутствия доказательств. Расследование продолжается. В полиции отметили, что это не похоже на преднамеренное преступление, скорее, на результат «мелкой ссоры».

Прошлым летом медики в Индии устроили забастовку из-за убийства врача-стажера в Калькутте.

Убийства Индия Женщины Брак Полиция

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