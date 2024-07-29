29 июля 2024, 19:54

Стало известно, какие травмы нанес полицейскому сын миллиардера Бажаева

РИА «Новости»
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Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур нанес сотруднику полиции удары по голове, корпусу и в пах. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, врачи зафиксировали у полицейского ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века. Известно, что молодой человек пытался пройти в ресторан «Ласточка» без досмотра. Ему ответили отказом, потому что вход на территорию «Лужников», где располагалось заведение, ограничили из-за концерта.

Тогда Бажаев решил самостоятельно открыть щеколду калитки, однако на его пути встал полицейский. В ответ мужчина начал материться и хватать его за одежду. А когда правоохранитель применил силу, сын миллиардера нанес ему несколько ударов.

Суд арестовал Тимура Бажаева по делу о применении насилия против сотрудника полиции до 26 сентября. По данным следствия, он напал на полицейского после требования прекратить попытки пройти на территорию в обход зоны досмотра. Своей вины Бажаев не признал.

Уголовное дело Суд Мужчины Полиция Рестораны
29 июля 2024, 17:48
Генерала Булгакова обвинили в поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене
РИА «Новости»
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Ущерб по делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, обвиненного в растрате в особо крупном размере, составил больше миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Были поставлены свыше девяти миллионов наборов по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей», - заявил судья в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста фигурантам дела - руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат».

Дмитрий Булгаков с 2008 по 2022 годы занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. За выстраивание системы логистики для обеспечения российского контингента в Сирии всем необходимым его удостоили звания Героя России.

Задержали его сотрудники ФСБ 26 июля. Генерала арестовали и направили в следственный изолятор «Бутырка».

Накануне стало известно, что в деле Булгакова помимо Грязинского пищевого комбината фигурируют еще три компании.

Коррупция Армия
29 июля 2024, 13:18
Напавший на полицейского сын российского миллиардера не признал вину
РИА «Новости»
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Проходящий подозреваемым по делу о нападении на сотрудника московской полиции сын российского миллиардера Мусы Бажаева Тимур не признал своей вины. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения он заявил, что правоохранитель напал на него первым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По версии задержанного молодого человека, он спросил у полицейских дорогу к ресторану «Ласточка», но в ответ услышал «нецензурную брань», которая его не остановила. Бажаев попытался зайти на территорию учреждения через калитку, но на него с кулаками налетел правоохранитель. В результате сыну миллиардера пришлось отбиваться.

Против Тимура Бажаева завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Потерпевшим стал начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин.

По версии следователей , Бажаев в минувшую субботу, 27 июля, нарушил общественный порядок около комплекса «Лужники», где молодой человек вступил в конфликт с полицейским и применил против него насилие. Отец задержанного Муса Бажаев заявил, что если сына признают виновным, то он ответит за свой проступок.

Уголовное дело Суд Полиция Рестораны Москва
29 июля 2024, 11:59
СК завершил расследование дела о подготовке покушения на Симоньян
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88» о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88» о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила газета « Коммерсант ».

Фигурантами стали более 10 человек. Часть из них отрицают вину в подготовке нападения на журналистку. Скоро они приступят к изучению материалов дела. По словам адвокатов, в нем может быть не менее 100 томов.

В начале июля стало известно, что среди фигурантов в деле о покушении на Симоньян и Ксению Собчак появился ученик восьмого класса.

По версии следствия, подготовку преступления курировали специалисты из Службы безопасности Украины.

В апреле главный редактор RT рассказала , зачем СБУ выдвинула против нее новые обвинения.

Следственный комитет России
29 июля 2024, 11:36
Сына миллиардера Мусы Бажаева попросили отправить в СИЗО
РИА «Новости»
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Задержанному за драку с полицейским сыну владельца концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева, Тимуру Бажаеву, в ближайшее время изберут меру пресечения. Следователь подал в Замоскворецкий районный суд ходатайство о заключении под стражу. Информация о деле появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Прошение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировали 29 июля. На этот же день назначили судебное заседание.

Бажаев-младший стал фигурантом уголовного дела по части второй статьи 318 УК России «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Драка произошла 27 июля возле стадиона «Лужники». Парень агрессивно отреагировал на замечание полицейского. Депутат Госдумы Александр Хинштейн после этого заявил, что руководство МВД России взяло расследование под личный контроль.

Отец дебошира Бажаев-старший заявил, что сын понесет наказание, если его вину докажут.

Драки Уголовное дело Суд Аресты Полиция Москва

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